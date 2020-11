Szefernaker przeprasza za „nagłą decyzję” rządu. „Pokorna władza musi wziąć odpowiedzialność”

Od dzisiaj obowiązują nowe restrykcje dotyczące m.in. zamknięcia części sklepów. Pierwotnie nie było wśród nich sklepów meblowych, rząd jednak zmienił zdanie. Swoją decyzję ogłosił „już” wczoraj o 19. Teraz wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przeprasza za ewentualne „błędy w komunikacji”.

Rozporządzenie dotyczące obowiązujących od dzisiaj nowych restrykcji pojawiło się wczoraj późnym wieczorem.

– Jeżeli popełniamy błędy w komunikacji, to przepraszamy. W tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie trzeba podejmować decyzję z godziny na godzinę – mówił w RFM FM Paweł Szefernaker.

Do niespodziewanego zamknięcia salonów meblowych odniósł się także prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Maciej Witucki.

– To nie powinno się było zdarzyć – wskazał.

Jak podkreślał Witucki, przedsiębiorcy powinni znać warunki działania odpowiednio wcześniej, szczególnie jeśli chodzi o zamknięcie kolejnych branż.

– Rozumiemy potrzebę ograniczeń, ale nie wprowadzanych w taki sposób – zaznaczył.

– Nie możemy sobie pozwalać na zamykanie jakiejś branży gospodarki wbrew zapowiedziom, na kilka godzin przed wejściem przepisów w życie – podkreślał.

Witucki stwierdził, że „w przyszłym tygodniu pewnie czeka nas kwarantanna całego kraju, natomiast ważne jest to, żebyśmy po pierwsze chronili miejsca pracy i przychody dla Polaków, a z drugiej strony, żebyśmy przynajmniej na kilka dni wcześniej wiedzieli, co nas czeka”.

Szefa Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan uznał, że sprzeczne z wcześniejszymi zapowiedziami rządu zamknięcie sklepów meblarskich, to tylko wypadek przy pracy. Jednocześnie stanowczo podkreślił, że nie powinno się to już powtórzyć.

– Przepraszam w imieniu tych wszystkich, którzy popełniają błędy podejmując decyzje z godziny na godzinę. Tych błędów nie można się wystrzec. Jesteśmy tylko ludźmi i pokorna władza (…) musi wziąć odpowiedzialność – stwierdził Paweł Szefernaker.

– Jeżeli ktoś uważa, że komunikacja rządu przy podejmowaniu niektórych decyzji była niewystarczająca, to nie pozostaje nic innego jak przeprosić i powtórzyć, że te działania nie są przeciw komukolwiek. Te działania są związane z sytuacją, w jakiej jesteśmy – dodał wiceszef MSWiA.

Nowe restrykcje

Od dziś wchodzą w życie nowe restrykcje w związku z mniemaną pandemią koronawirusa. Zmniejszono limity osób w sklepach oraz kościołach, ograniczono działalność galerii handlowych, a także zamknięto placówki kultury. Hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej. Premier zapowiadał, że będą one obowiązywały co najmniej do 29 listopada 2020 roku.

