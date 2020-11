Tusk, Sikorski, Biedroń i Hołownia w ekstazie. Na co oni liczą?

CNN podało, że Biden zwyciężył w Pensylwanii, a oznaczałoby, że zgarnął 273 głosy elektorskie, a do końcowego triumfu potrzebnych jest 270.

Chociaż liczenie głosów jeszcze się nie skończyło, cały czas trwają oczekiwania na oficjalne wyniki z Alaski, Arizony, Georgii, Karoliny Północnej, Newady i właśnie Pensylwanii. Tymczasem do kandydata Demokratów zaczęły już spływać gratulacje z całego świata.

Swoje na Twitterze nawypisywali też politycy z lewej strony polskiej sceny. Nad nieoficjalnym werdyktem i jego triumfatorem rozpływają się m.in. Donald Tusk, jego kolega Radosław Sikorski, Robert Biedroń czy Szymon Hołownia.

„Klęska Trumpa może być początkiem końca triumfu skrajnie prawicowych populistów także w Europie. Dziękuję Joe” – napisał były premier i szef Rady Europejskiej.

Równie mocno wzniecony wydaje się być jego kolega i minister w jego rządzie Radosław Sikorski. „Zazdroszczę Amerykanom, że swój błąd przy pierwszej sposobności skorygowali” – stwierdził, załączając zdjęcie Joe Bidena.

Tutaj wbił oczywiście szpilę Andrzejowi Dudzie, który pozostał w Pałacu Prezydenckim na drugą kadencję. „Gratulacje panie prezydencie Joe Biden” – dodał w drugim wpisie.

„To już oficjalne! Joe Biden został wybrany na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gratulacje dla prezydenta-elekta i naszych przyjaciół z Ameryki. Trzymamy kciuki. Powodzenia!” – napisał Robert Biedroń.

It is official! @JoeBiden has been elected as the 46th President of the United States.

Congratulations to the President-elect and our American friends.

Trzymamy kciuki. Powodzenia! pic.twitter.com/53hV7aSAO2

— Robert Biedroń (@RobertBiedron) November 7, 2020