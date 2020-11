Cenzura w sieci. Facebook blokuje stronę Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego

Facebook zablokował stronę Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego (ISSF). Prawdopodobną przyczyną jest zakaz promocji broni w sieci, ale ISSF nie otrzymała żadnych wyjaśnień w tej sprawie.

Facebookowa strona ISSF istnieje od 2010 roku i śledzi ją około 600 tysięcy osób, w tym wielu medalistów olimpijskich i aktywnych sportowców. Federacja podkreśla, że straciła narzędzie komunikacji bez ostrzeżenia i nie otrzymała żadnego wyjaśnienia w tej sprawie.

„Od środowego wieczoru wysłaliśmy niezliczoną ilość monitów do zespołu wsparcia Facebooka. Nasi prawnicy złożyli również oficjalną prośbę o odblokowanie. Niestety, nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi” – powiedziała cytowana w „The Times of India” członek Rady ISSF Rosjanka Anna Leszczikowa.

„Zablokowanie jest całkowicie niedopuszczalne. To oficjalne konto federacji sportowej promujące zdrowy tryb życia i olimpijskie ideały. W naszym sporcie nie ma agresji, tylko piękno, kondycja i technologia. Gdyby tylko ci, którzy je zablokowali, oglądali transmisje zawodów, które nawiasem mówiąc regularnie udostępnialiśmy na Facebooku, to by to wiedzieli” – dodała Leszczikowa.

Mająca siedzibę w Monachium ISSF uruchomiła kampanię #unblock_ISSF_facebook na innych kanałach społecznościowych. (PAP)