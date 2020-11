Drony mają przenosić nad Warszawą próbki od pacjentów ze Stadionu Narodowego

Pomiędzy szpitalem tymczasowym na PGE Narodowym a Centralnym Szpitalem Klinicznym CSK MSWiA ma powstać dronowy system transportowy (DTS). Ma on działać na zasadzie medycznego mostu powietrznego. Drony transportowe, stanowiące trzon systemu, na wyznaczonej wcześniej podniebnej trasie między szpitalami, będą przewozić m.in. próbki wymazowe i krew do badań.

– Firma Spartaqs zadeklarowała wsparcie szpitala CSK MSWiA w walce z COVID-19 poprzez technologię, którą posiada. Chodzi o technologię dronoidów cargo – skomputeryzowanych robotów latających. Firma ma podpisany list intencyjny na opracowanie systemu transportu dronami, który będzie wspomagać transport medyczny – powiedział Dariusz Werschner z firmy Spartaqs, który z jej ramienia koordynuje ten projekt. Jak dodał, lot testowy odbył się już pod koniec kwietnia między szpitalem CSK MSWiA a szpitalem na Banacha.

– To był pierwszy w historii w Polsce lot zrealizowany dronem cargo – dodał.

Mówiąc o projekcie między szpitalem CSK MSWiA a szpitalem tymczasowym na PGE Narodowym, wyjaśnił, że jest to kontynuacja tej współpracy.

– Przygotowujemy się do uruchomienia DST – dronowego systemu transportowego, będącego medycznym mostem powietrznym, który ma połączyć te dwa szpitale – powiedział.

Aby most powstał, wyznaczono specjalną strefę powietrzną dedykowaną lotom dronów cargo, które będą przewozić ładunek medyczny.

– Te drony będą transportować testy do badań, krew do badań, próbki wymazowe ze stadionu do laboratorium w szpitalu MSWiA – mówił.

Drony będą mieć dwa lądowiska – jedno przy stadionie, a drugie przy szpitalu. Lot każdego drona będzie nadzorowany z dwóch miejsc: z centrum kontroli lotów na stadionie PGE, oraz z analogicznego centrum – bazy w Mikołowie, gdzie znajduje się siedziba firmy Spartaqs.

Polskie drony

Drony, które będą latać między szpitalami, to najnowocześniejsze dronoidy (skomputeryzowane, latające roboty) typu Hermes produkcji polskiej firmy Spartaqs. Hermes uzyskał rejestrację jako statek powietrzny o numerze bocznym SP-YHMS i jako pierwszy dron w Polsce przeszedł szereg testów i uzyskał zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie lotów operacyjnych oraz automatycznych poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, z aktywnym transponderem ADS-B (widzialnym dla radarów innych samolotów – red.) używanym i nadanym numerem ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – red.), co uczyniło z niego pełnoprawny statek powietrzny. Dronoidy typu Hermes są dostosowane do lotów w warunkach miejskich. Na wyposażeniu mają tzw. redundantne systemy bezpieczeństwa, dublujące newralgiczne elementy dronoida i zapewniające bezproblemowe wykonanie misji nawet w trudnych warunkach.

Każda platforma BSP firmy Spartaqs przechodzi rygorystyczne testy bezpieczeństwa i jest dodatkowo wyposażona w transpondery ADS-B i FLARM, co umożliwia śledzenie ich lotu przez służby ruchu lotniczego. Są widoczne również przez śmigłowce ratunkowe. Ponadto dronoidy są przystosowane do transportów medycznych.

– Mają specjalny moduł cargo, który jest zabezpieczony kluczem magnetycznym, który uniemożliwia otwarcie pojemnika przez osoby postronne – wyjaśnił Werschner.

Wstępnie na 7,5-kilometrowej trasie pomiędzy szpitalami będą latać dwa dronoidy, które będą pokonywać ten dystans w 8 minut. „Korytarz” od PGE Narodowego wiedzie nad Wałem Miedzeszyńskim, skręca na lewy brzeg Wisły w okolicach Mostu Łazienkowskiego, wiedzie nad Al. Armii Ludowej, przecina Pole Mokotowskie, teren sąsiednich ogródków działkowych i dociera nad Szpital MSWiA od str. ul. Kulskiego.

W poniedziałek 10 listopada mają się odbyć loty testowe. Po nich planowane są już rutynowe loty, które mają być uruchomione w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

System lokalizacji

Paweł Szymański, dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC, powiedział, że nad obszarem, nad którym będzie się poruszał dron, zostanie wydzielona specjalna strefa, do której nie będą mogły wlatywać inne drony, a także będą ją musiały omijać inne statki powietrzne.

– Oczywiście wszystko będzie koordynowane z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – wyjaśnił. Zaznaczył, że dron będzie wyposażony w odpowiedni system lokalizacji, więc kontrola ruchu lotniczego będzie cały wiedziała w czasie rzeczywistym, gdzie on się znajduje.

– Będzie to też koordynowane z dyspozytorem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jeżeli chodzi o tą stronę lotniczą, to loty będą zabezpieczone przez te instytucje, które faktycznie za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w Polsce odpowiadają. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby od tej strony były jak najbardziej bezpieczne – powiedział Paweł Szymański.

Szpital tymczasowy, który powstał na PGE Stadionie Narodowym, jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Źródła: PAP/nczas.com