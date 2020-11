Gwiazdor Hollywood kończy bojkot stanu Georgia. Bo wygrała lewica

Ron Perlman, aktor znany m.in. z „Hellboy’a”, „Blade’a” czy serialu „Synowie Anarchii” zakończył swój protest. Aktor od lat bojkotował produkcje, które były realizowane w stanie Georgia.

To my dear friends in Georgia, I hate Kemp. He is ugly, he is dirty, he is arrogant and he stole an election. I said I would never work there until that was corrected and thanks to @staceyabrams and so many good people, I can’t wait to visit the great state of Georgia again.

70-letni aktor nie chciał tam grać ze względu na gubernatora Briana Kempa z Partii Republikańskiej. W związku z tym, że Demokraci wygrali z prawicą w Georgii Perlman zapowiedział koniec bojkotu.

Na Twitterze aktor powiedział, że Kemp „ukradł wybory”, ale teraz zostało to naprawione dzięki Stacey Abrams. Abrams to aktywistka, która przegrała walkę o zostanie gubernatorem w 2018 roku.

Georgia, thank you. Together, we have changed the course of our state for the better. But our work is not done.

Join me in supporting @ReverendWarnock and @ossoff so we can keep up the fight and win the U.S. Senate➡️https://t.co/JTyH1UVEtd #LetsGetItDoneAgain #gapol pic.twitter.com/qH5ZfmsgI7

— Stacey Abrams (@staceyabrams) November 7, 2020