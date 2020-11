Konfederacja: PiS doprowadził polską gospodarkę nad przepaść

Prawo i Sprawiedliwość jest na najlepszej drodze, żeby pozostawić po sobie zgliszcza na polu gospodarczym, a także społecznym. Konfederaci zauważają, że nieudolne rządy doprowadzają do drugiego lockdownu i ciągłego podnoszenia podatków. To wszystko przekłada się na przerażające prognozy ekonomiczne dla Polski na kolejne lata.

„Mamy w tym roku rekordowy deficyt budżetowy 109,3 miliarda złotych oraz plan szalonego zadłużenia Polski w ciągu najbliższych dwóch lat do poziomu 1,52 biliona złotych, czyli o prawie 50 proc. więcej niż w 2019. Tak dużych zobowiązań i w tak szybkim tempie nie zaciągał dotychczas żaden rząd od 30 lat!” – czytamy we wpisie na facebookowym koncie Konfederacji.

Dalej przedstawiciele polskiej prawicy zauważają, że w Polsce szaleje największa inflacja spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do tego jesteśmy najbardziej opodatkowaną gospodarką od 20 lat co w połączeniu z konsekwentnym komplikowaniem przepisów tłamsi naszą przedsiębiorczość.

Okazuje się, że Polacy płacą jedna z najwyższych składek ZUS w całej UE, a w przyszłym roku będzie Jeszcze gorzej, bo zrosną one do 1447 zł miesięcznie, a przy tym drugą najniższą kwotę wolną od podatku 3091 zł. „To przynosi nam wstyd na całą Europę” – podkreślają Konfederaci. Do tego utrzymano na kolejny rok podwyższone przez rząd Tuska stawki VAT 23% i 8%.

PiS przez pięć lat sowich rządów zafundował nam 35 podwyżek podatków i opłat. To oczywiście nie koniec. Od 1 stycznia wchodzi w życie jeszcze podatek cukrowy, podatek plastikowy. Mało tego! W Sejmie przegłosowane zostało przez PiS i Lewicę podwójne opodatkowanie spółek komandytowych oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej, co sprawi, że wielu Polaków pracujących za granicą będzie płacić podatek dwa razy. Wystarczy tylko podpis prezydenta i będziemy mieć dwa kolejne ciosy w obywateli, które również wejdą w życie od nowego roku.

Konfederacja proponuje największą obniżkę podatków w historii:

✅ Docelowo likwidacja podatku dochodowego, w pierwszym kroku podnosząc kwotę wolną od podatku do 12-krotności pensji minimalnej (ponad 31 tys. zł), by wszyscy Polacy zarabiali więcej!

✅ Dobrowolny ZUS, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy nie będę zmuszani płacić bardzo wysokich, comiesięcznych składek na ZUS!

✅ Obniżka VAT na żywność (największy w całej Unii Europejskiej wzrost inflacji, że szczególnie ceny żywności bardzo rosną i uderzają w kieszenie obywateli, musimy się temu sprzeciwić i pomóc Polakom!)

✅ „Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy”, dzięki któremu usunęlibyśmy całą masę zbędnych i szkodliwych przepisów i wreszcie wprowadzili wolność gospodarczą!