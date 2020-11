Rząd posiłkuje się radami blogera i wprowadzi godzinę policyjną? Wiceszef MSWiA opowiada

„Mam nadzieję, że obostrzenia, które wprowadziliśmy, doprowadzą do tego, że nie będzie potrzeby wprowadzania narodowej kwarantanny” – powiedział na antenie RMF FM Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jak dodał, ostateczną decyzję premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie poznamy na początku przyszłego tygodnia, jednocześnie zaznaczył, że rząd chce uniknąć takich obostrzeń. Skomentował też doniesienia odnośnie posiłkowania się przez rząd radami blogera.

Na wstępie wiceszef MSWiA zapowiedział, że szpitale tymczasowe mają zostać uruchomione w całej Polsce na przełomie listopada i grudnia. Pierwsze z nich zostaną otwarte Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Lublinie. Tam pacjenci powinni być przyjmowani już pod koniec miesiąca.

Tego typu placówki w sumie mają dać 5 tys. miejsc dla chorych na Covid-19, a trafiać będą do nichci w najcięższym stanie.

Polityk odniósł się także do tej części społeczeństwa, która traci na restrykcjach, jest nimi oburzona czy po prostu się z nimi nie zgadza.

– Przepraszam w imieniu tych wszystkich, którzy popełniają błędy podejmując decyzje z godziny na godzinę. Tych błędów nie można się wystrzec. Jesteśmy tylko ludźmi i pokorna władza (…) musi wziąć odpowiedzialność – powiedział.

Odniósł się też do przesłanek wedle, których rząd podejmuje kolejne kroki w walce z pandemią w oparciu o blog Michała Rogalskiego. Oczywiście kategorycznie zaprzeczył takim doniesieniom.

– Wszyscy w Polsce, wszystkie instytucje, które pracują dla rządu, które tworzą modele rozprzestrzeniania się choroby, działają o dane ministerstwa zdrowia. Wszyscy funkcjonujemy w oparciu o dane ministerstwa zdrowia – mówił.

– W najbliższym czasie przedstawimy szeroko opinii publicznej, jak wygląda współpraca rządu z instytucjami, które tworzą różnego rodzaju modele rozprzestrzeniania się choroby -zapowiedział.

Wyraził też nadzieję, że wprowadzone ograniczenia pomogą w zapobieżeniu wprowadzenia całkowitego lockdownu.

– Mam nadzieję, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy jakiś czas temu, które wprowadzamy teraz, doprowadzą do tego, i wszyscy w to głęboko wierzymy, że nie będzie potrzeby wprowadzania tej narodowej kwarantanny, który mówi pan premier.

Szefernaker został zapytany o to czy Polska pójdzie śladem wielu europejskich państw i posunie się do jeszcze większych obostrzeń, odpowiedział, że rząd wolałby tego uniknąć. Zdradził też czy jest planowane wprowadzenie godziny policyjnej.

– Dziś nie ma mowy o tak daleko idących rozwiązaniach – odpowiedział i dodał też, że nie ma koncepcji zamknięcia granic, tak jak było to wiosną. – (…) ale proszę pamiętać o tym, że my musimy się dostosować do rad ekspertów. Także do tych danych, które się pojawiają. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiego wzrostu zachorowalności w przyszłym tygodniu, żeby musieć kolejne obostrzenia wprowadzać – dodał.