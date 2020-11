Skrajnie lewicowa senator z Kalifornii. Kim jest nowa wiceprezydent Kamala Harris?

Według medialnych doniesień Joe Biden wygrał wybory Prezydenckie w USA, co oznacza, iż Kamala Harris będzie wiceprezydentem. Na pierwsze strony przebija się to, że będzie to pierwsza kobieta na tym stanowisku. Kim jest i jakie poglądy ma Kamala Harris?

55-letnia Kamala Harris była konkurentką byłego wiceprezydenta Bidena w prawyborach wyłaniających kandydata na najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych. Media piszą, iż jest ona pierwszą „Afroamerykanką”, która będzie kandydowała na to stanowisko. To bzdura pokazująca jak absurdalny jest język politpoprawności. Harris jest bowiem córką Hinduski i potomka właścicieli plantacji z Jamajki.

Kryterium płci i rasy

Biden już wiele miesięcy przed nominowaniem Harris zapowiadał, że chce by to czarnoskóra kobieta została jego wiceprezydentem. Potem próbował nieudolnie się z tej deklaracji wycofywać i odrzucić kryterium rasowe. Owszem kobieta, ale niekoniecznie czarnoskóra.

Później – kilka dni przed nominacją Harris – stu bardzo wpływowych czarnoskórych osób ze świata mediów, sztuki, rozrywki napisało otwarty list do Bidena żądając, by wybrał murzynkę. W bardzo otwarty sposób zagrozili, że jak tego nie zrobi to straci poparcie czarnoskórej mniejszości.

Kamala Harris – kariera

Harris sprawowała wcześniej funkcję prokurator generalnej Kalifornii oraz prokurator okręgowej w San Francisco. Była rywalką Bidena w prawyborach ubiegając się nominację partii Demokratycznej w wyścigu prezydenckim. Harris regularnie kończyła prawybory w poszczególnych stanach z bardzo kiepskim wynikiem otrzymując poparcie średnio na poziomie 2 procent. Nawet w swym rodzinnym stanie Kalifornia uzyskała na finiszu swej kampanii ledwie 7 procent.

Ostatecznie zakończyła swą chaotyczna kampanię w atmosferze skandalu. Okazało się, że gdzieś roztrwoniła pieniądze sponsorów i nie ma już funduszy na dalszy udział w wyścigu o nominację. Nie stać jej na wynajmowanie sal, produkcję i emisję reklam, zapłatę pracownikom sztabu etc. Nie chodziło o zarzut sprzeniewierzenia pieniędzy, tylko o bezmyślne szastanie nimi. A także o to, że kiedy jeszcze na początku kampanii wydawało się, że Harris ma szanse, pieniądze od sponsorów płynęły. Gdy jednak coraz bardziej było jasne, iż niczego nie ugra strumyk z funduszami wysechł.

W czasie kampanii prawyborczej Harris bezwzględnie atakowała Bidena zarzucając mu, iż jest rasistą. Okazała się, że przy okazji kłamała opisując siebie jako czarnoskórą dziewczynkę zmuszoną do korzystania ze specjalnego programu dla murzyńskich dzieci. Chodziło o to, że specjalnie dla nich były podstawiane autobusy, by zawieźć je do szkół w innych dzielnicach, bo tam gdzie czarnoskórzy mieszkali dobrych szkół nie było. Harris żadnym autobusem dla biednych nigdzie nie była wożona. Wyrastała w bardzo zamożnej rodzinie, co w czasie swych kampanii skrzętnie starała się ukryć, kreując się na kolejną ofiarę dyskryminacji rasowej.

Joe Biden wskazywał na jej pracę w kalifornijskim wymiarze sprawiedliwości, co jednak budzi spore wątpliwości. Harris robiła karierę pokazując się jako nieustępliwa prokurator i na masową wręcz skalę ścigała np. palaczy marihuany. Potem okazało się, że powinna była ścigać i sama siebie, bo również przypalała.

Kamala Harris – poglądy

Harris reprezentuje bardzo lewicowe skrzydło Partii Demokratycznej, choć trudno byłoby jej przypisać jakieś jednoznaczne poglądy. Raczej chodzi o to, że zawsze starała się tak lawirować by znaleźć się tam, gdzie w danym momencie są większe wpływ. Teraz zaś to skrajna lewica nadaje ton Partii Demokratycznej.

Harris popiera m.in obłąkańczy projekt kongresmenki Ocasio-Cortez „Nowy Zielony Lad”, który przewiduje m.in. całkowite zrezygnowanie przez Stany Zjednoczone z używania paliw kopalnych już w 2030 roku.

Kandydatka Bidena popiera także objęcie darmową opieka medyczną wszystkich nielegalnych imigrantów. Za Sandersem chciałaby również niemal całkowitej likwidacji prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.