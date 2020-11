Sławomir Mentzen bezlitośnie o nieudolności rządu. Kolejna strategia? „Niech głodni zjedzą bezrobotnych”

„Wszystko zmierza w kierunku kolejnego zupełnego lockdownu” – zaczyna swój wpis na Facebooku Sławomir Mentzen. Dalej lider Konfederacji w prześmiewczy sposób odnosi się do strategii ratowania polskiej gospodarki przez polski rząd. Poniżej tekst całego felietonu.

Na szczęście rząd tym razem pomyślał o zniszczonych przedsiębiorcach i zlikwidowanych miejscach pracy. Znany ze swojego wielkiego doświadczenia i starczej wręcz mądrości wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział, że przedsiębiorcy, którym zakazano działalności, mogą się przebranżowić.

Widać tu nawiązanie do światłej myśli Bronisława Komorowskiego, który radził, aby ci, którym się nie podoba, zmienili pracę i wzięli kredyt. Tempo degrengolady tego rządu jest tak wielkie, że pewnie szybko przeskoczymy poziom Stefana Niesiołowskiego, wraz z jego szczawiem i mirabelkami, i dojdziemy do momentu, gdy któryś orzeł z PiS na serio zaproponuje w którejś z kolejnych antykryzysowych strategii, aby głodni zjedli bezrobotnych, rozwiązując w ten sposób dwa problemy naraz.

Czekam też na pierwszego odważnego polityka PiS, który powie przedsiębiorcom, że powinni byli wiedzieć, że nie zakłada się firmy w państwie, którego rząd za nic ma wolność, własność i sprawiedliwość. Doszliśmy do momentu, w którym z zupełnego zaskoczenia zamyka się ludziom firmy, dając im kilka godzin na przygotowanie się do tego. Gdy premier Morawiecki zapowiadał zamknięcie galerii, z projektu rozporządzenia wynikało, że sklepy meblowe pozostaną otwarte. Jednak w piątek około 19 opublikowali rozporządzenie, które od soboty zakazało im działalności. W piątek o 19! W tym samym czasie rząd nas przekonuje, że doradzają mu najlepsi eksperci, a wszystkie plany i strategie mają gotowe od miesięcy.

Jakie to myślenie Patkowskiego jest proste. Zamknęli wam firmę? Zmieńcie branżę. W końcu Polska już nie potrzebuje i potrzebować więcej nie będzie restauracji, hoteli, klubów, knajp, muzeów, koncertów, teatrów, siłowni i sklepów. Po co nam restauracje w Polsce, jak są w Szwecji? Można się przejechać, zobaczyć jak wyglądał świat przed 2020 rokiem. Zmień branżę, weź kredyt, twoje problemy się same rozwiążą. Rząd z chęcią w tym pomoże.

Jest już bardzo źle, a będzie jeszcze gorzej. Dzisiaj wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dochodzimy do momentu, w którym przestaną się liczyć kwestie gospodarcze. Czyli one się do tej pory według nich liczyły. Co się stanie, gdy przestaną się liczyć? Nie wiem i nie chcę wiedzieć, ale wszyscy się niedługo o tym przekonamy. Termin zapowiedział trzeci wiceminister, na którego muszę się dziś powołać – Paweł Szefernaker. Decyzja co do dalszych obostrzeń ma według niego zapaść już na początku przyszłego tygodnia.

Oznacza to, że rząd urządzi nam już za chwilę kolejną rundę rosyjskiej ruletki.

Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie kolejnych szczęśliwców, którym rząd zamknie firmy, pozbawi majątki i zniszczy życie. Sławomir Mentzen.