Spurek sceptyczna wobec Bidena, bo… nie jest kobietą. Czy ona coś sugeruje?

Agencja AP oraz stacje CNN, NBC i Fox News oświadczyły, że wynik wyborów w USA jest już przesądzony. Przyznały zwycięstwo kandydatowi Demokratów, Joe Bidenowi. Donald Trump zapowiedział jednak w sobotę, że wybory prezydenckie jeszcze się nie zakończyły, a w poniedziałek jego sztab zacznie składać pozwy.

Tymczasem w stronę Joe Bidena sypią się już gratulacje. W mediach społecznościowych pojawiają się także komentarze i analizy.

Wśród takich wpisów znalazł się również twitt europoseł frakcji Zielonych Sylwii Spurek. Naturalnie, nie obyło się bez ideologicznych wstawek.

„#JoeBiden zwyciężył, ale czy to będzie zmiana, czas pokaże. Natomiast to, że USA będzie miało pierwszą wiceprezydentkę, to jest już teraz prawdziwa zmiana i wielki sukces! Bo może to ona powinna być prezydentką, już teraz? #TrzymamStronęKobiet” – napisała w swoim stylu Sylwia Spurek.

Co sugeruje Sylwia Spurek pisząc „powinna być już teraz”? Wiceprezydent zastępuje prezydenta w przypadku niemożności sprawowania urzędu lub śmierci. Nawet nie chcemy myśleć co się lęgnie w głowie pani Sylwii…

Internauci jednak nie powstrzymali się od kpin lub po prostu opisu rzeczywistości.

„Aby być prezydentem, trzeba wybory wygrać, bez względu na płeć. Dlaczego pani tego nie bierze pod uwagę?” – dociekał jeden z internautów.

„Amerykanie z pewnością bardzo się przejmą Pani sugestiami” – ironizował Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn.

„Skąd pewność, że Harris jest kobietą?” – zastanawiał się Piotr Strzembosz.

„Prezydentka USA oczywiście, że powinna być Pani Spurek. Toż to oczywiste” – czytamy.

„Przepraszam bardzo ale jak ktokolwiek śmie definiować płeć Harris?” – pisał jeden z użytkowników.

„Ja wiem, ze to Pani ciężko zrozumieć, ale co do zasady powinna wygrać wybory, żeby być prezydentem. To nie House of Cards” – wskazał internauta.

„Czemu Pani trzyma stronę kobiet? To dyskryminacja pozostałych płci” – kpił użytkownik Twittera.

„Wybory wygra ten kogo ogłosi Kolegium Elektorów 14 grudnia baby. Na razie to obaj są kandydatami do urzędu. Że taka ciemnota głos zabiera w sprawach w których jak widać pojęcia nie ma” – czytamy.

„To cholerny wstyd, że w XXI wieku ktoś ma tak seksistowskie poglądy jak Pani…” – wskazał internauta.

