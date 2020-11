Henryk Sienkiewicz przewraca się w grobie! Potomek pisarza przedstawił swoją wizję „istoty chrześcijaństwa” [FOTO]

Potomek Henryka Sienkiewicza i były szef MSW w rządzie Donalda Tuska udostępnił na Twitterze oburzającą grafikę. Przedstawia ona symbol feministek walczących o „prawo do aborcji” – czy tam obalenie rządu – czerwony piorun oraz Matkę Boską. Zdaniem Bartłomieja Sienkiewicza „to nie jest bluźnierstwo”.

Polityk twierdzi ponadto, że takie połączenie jest wręcz „wyrazem wiary w istotę chrześcijaństwa”. Dodatkowo twierdzi również, że „fundamentaliści” walczą z chrześcijaństwem.

„To nie jest bluźnierstwo jak orzekną nasi fundamentaliści. To wyraz wiary w istotę chrześcijaństwa, z którym oni walczą.

/wlepka na jednym z warszawskich teatrów/” – napisał Bartłomiej Sienkiewicz.

To nie jest bluźnierstwo jak orzekną nasi fundamentaliści. To wyraz wiary w istotę chrześcijaństwa, z którym oni walczą.

/wlepka na jedym z warszawskich teatrów/ pic.twitter.com/JuRG0pVCfW — Bartłomiej Sienkiewicz (@BartSienkiewicz) November 9, 2020

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

„Pana przodek by się za Pana ze wstydu zapadł pod ziemię. Przypiąć Pannie Najświętszej, która z pokorą i ufnością przyjęła fakt bycia Matką Syna Bożego (i to jako Dziewica!), symbol kobiet, które chcą bezkarnie mordować swoje dzieci, to potworne bluźnierstwo!” – podkreślił jeden z internautów.

„Istotą chrześcijaństwa jest powrót do Boga, który jest święty. Wtedy człowiek nie mówi: moja wola jest święta, ale uczestniczę w Miłości Boga, odrzucam zabójstwa, kłamstwo. Wybieram Życie.

Co napisałeś jest tak głupie, że nie budzi mojego oburzenia, ale szczerą litość dla Ciebie” – dodał inny.

„Istotą wiary chrześcijańskiej jest aborcja? I dokonała ją Maryja? Ciekawe….” – skwitowała jedna z internautek.

„Większego nietaktu po potomku wielkiego Henryka trudno się było spodziewać. Ale pewno jeszcze przyjdą większe” – podsumował użytkownik Twittera.

Do wpisu polityka odniósł się także Sławomir Cenckiewicz. „Na memy z Joe Bidenem się oburzają a Niepokalaną do aborcji zapisują – samo zło! Zło i już” – napisał.

Na memy z Joe Bidenem się oburzają a Niepokalaną do aborcji zapisują – samo zło! Zło i już https://t.co/4DtySRpmMy — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) November 9, 2020

Historyk nawiązywał do mema, na którym Joe Biden „dziękował” swoim wyborcom na cmentarzu. Grafika wzbudziła powszechne oburzenie na lewicy. Była jednak tylko ironicznym odzwierciedleniem rzeczywistości, ponieważ najstarszy wyborca Demokraty urodził się w… 1823 roku. Nie był to jednak jedyny głos „pośmiertnie oddany” na Bidena.

