Łukaszenka wściekły na Polskę. Mowa o zdrowiu i życiu białoruskich obywateli oraz bezpieczeństwie państwa

Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w poniedziałek chargé d’affaires Ambasady RP w Mińsku Marcina Wojciechowskiego o „faktach zorganizowanej działalności przestępczej z terytorium Polski” – podał resort w oświadczeniu.

„Strona białoruska wyraziła zaniepokojenie z związku z potwierdzonymi i udokumentowanymi faktami zorganizowanej działalności przestępczej z terytorium Polski, przynoszącej uszczerbek życiu i zdrowiu białoruskich obywateli, bezpieczeństwu publicznemu, a także państwowemu i prywatnemu majątkowi na Białorusi” – napisano w oświadczeniu.

W dokumencie podkreślono, że „do strony polskiej skierowano jasny apel o spełnianie jej międzynarodowych zobowiązań i podejmowanie kroków na rzecz zakończenia działalności przestępczej na swoim terytorium”.

Podczas spotkania mówiono też o międzynarodowych porozumieniach miedzy Białorusią i Polską. „Szczególną uwagę poświęcono dwustronnym porozumieniom w sferze walki z przestępczością, a także konwencji ONZ przeciwko transgranicznej przestępczości zorganizowanej z 2000 r.” – dodało białoruski MSZ.

W sobotę – według agencji BiełTa – Alaksandr Łukaszenka powiedział pod adresem niewymienionej wprost Polski: „Nie uda się Wam! Nie klękniemy przed Wami. Damy wam odpór. Nawet, jeśli pozostalibyśmy sami i okrążeni ze wszystkich stron, to będziemy reagować. Zacznijmy więc współdziałać. My ze swej strony jesteśmy gotowi do współpracy”.

Źródło: PAP