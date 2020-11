Marcin Najman jedzie po bandzie. Uroda Marty Lempart ostro zrecenzowana [VIDEO]

Marcin Najman uwielbia być kontrowersyjny, ostatnio przypomniał o sobie słynną już obroną Jasnej Góry. Od dawna toczy boje z dziennikarzem sportowym Krzysztofem Stanowskim, a teraz postanowił zrecenzować urodę i ujawnić prawdziwe pobudki jakie pchają do działania przywódczynię Strajku Kobiet, a przede wszystkim feministkę Martę Lempart.

Najman przypomniał o sobie publikując filmik na Twitterze, w którym opowiadał jak przyjechał na Jasną Górę, żeby bronić jej przed lewactwem. Z tym, że żadne lewactwo tam się nie pojawiło.

Najman ścina się też co chwila ze środowiskiem sportowym. Ostatnio na tapecie jest jego konflikt z Krzysztofem Stanowskim, a po jednym z ostatnich odcinków Kanału Sportowego, zawodnik sportów walki został dodatkowo sprowokowany przez Mateusza Borka i Tomasza Smokowskiego, którzy na wizji nie omieszkali odnieść się do jasnogórskiego heroizmu zawodnika. Następnie wydarzyła się potyczka twitterowa z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem.

Teraz Najman wywołał sporo kontrowersji na antenie TVP Info. Najpierw wypowiedział się o motywach wściekłych, które rujnowały ostatnio polskie miasta i jak – chyba słusznie – zauważył, wiele z nich nie była na tyle refleksyjna, żeby przed przyłączaniem się do lewackich bojówek, sprawdzić po co to robią.

– 80 procent kobiet, które szły w tych marszach, nie przeczytały orzeczenia „Trybunału Konstytucyjnego”, przeciwko któremu występowały. Gdyby przeczytały, podejrzewam, że wszystkie pozostałyby w domach – powiedział.

Później przeszedł do zmasowanego ataku na feministkę, która prowokowała wszystkie te marsze. Postanowił zarzucić jej, że nie jest atrakcyjna jako kobieta i to dlatego próbuje buntować inne.

– Uważam, że największym problemem pani Lempart jest jej nienachalna uroda, która powoduje jakąś wściekłość. Próbuje w to zaangażować kobiety! A prawda jest taka, że nie ma brzydkich kobiet, po prostu trzeba się jak kobieta zachowywać – stwierdził Najman.

Prowadzący próbował wybrnąć z niezręcznej sytuacji i tłumaczył, że ocena urody nie powinna być poruszana.