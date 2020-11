Piłkarz Legii zabalował, a to zabronione w czasach COVID-19. Zapłaci fortunę! [FOTO]

Piłkarz Legii Warszawa William Remy wybrał się na domówkę. Był jednak nieostrożny, nie dopilnował znajomych, a ci wrzucili zdjęcie z imprezy do mediów społecznościowych. Sprawą zajęła się Komisja Ligi.

Z na pozór niewinnego zdjęcia wybuchła niemała afera. Piłkarze w trakcie ogłoszonej pandemii mają zakaz imprezowania, by nie rozprzestrzeniać wirusa.

A Remy bawił się z dziewczynami na tak zwanej domówce. Zdjęcie z kolegą i dwoma pannami zostało udostępnione przez kogoś ze znajomych w mediach społecznościowych i rozprzestrzeniło się po sieci w trymiga.

Do akcji wkroczyła Komisja Ligi, która stwierdziła, że to niestosowanie się do zaleceń Komisji Medycznej PZPN ustanowionych w związku z pandemią koronawirusa. Piłkarz dostał surową karę finansową. Czytaj dalej »