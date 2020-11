Świat na krawędzi III wojny światowej przez pandemię? Szef sztabu brytyjskiej armii ostrzega

Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa sprawiły, że perspektywa III wojny światowej stała się ryzykiem – powiedział generał sir Nick Carter, najwyższy rangą dowódca wojskowy Wielkiej Brytanii.

Szef sztabu generalnego brytyjskiej armii ostrzegł, że eskalacja regionalnych napięć i błędów w ocenie może ostatecznie doprowadzić do światowego konfliktu.

Zapytany wprost w Sky News, czy istnieje realne zagrożenie III wojną światową, odpowiedział: – Mówię, że istnieje takie ryzyko i musimy być tego świadomi.

– W trakcie pandemii świat stał się miejscem niepewnym i niespokojnym – wskazywał.

Obecną sytuację porównał do XX wieku, kiedy szereg sojuszy pomiędzy krajami doprowadził do „pełnej wojny” i rozlewu krwi.

– Oczywiście historia nie musi się powtórzyć, ale ma swój rytm, a jeśli spojrzeć na miniony wiek, przed obiema wojnami światowymi również dochodziło do eskalacji, która prowadziła do błędnych obliczeń, co ostatecznie przerodziło się w wojnę. Na taką skalę, jakiej mam nadzieję już nigdy nie uświadczymy – mówił generał Carter.