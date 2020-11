Dzwoni do ciebie TEN NUMER? Strzeż się! To telefon od GIS

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o uruchomieniu nowego numer telefonu, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną. Dotyczy to osób, które znajdują się w bazie EWP.

„Nowy numer 22 25 71 145, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę” – – podał GIS we wtorek 10 listopada na Twitterze.

Nowy numer ➡️ 22 25 71 145, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

➡️ Pytania o #COVID19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny kieruj na infolinię: 22 25 00 115.@PremierRP @CyfryzacjaKPRM pic.twitter.com/pHm4ByZiMs — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) November 10, 2020

W systemie informatycznym EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) Straż Graniczna zamieszcza informacje adresowe i kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy, objętych obowiązkową kwarantanną. System ten jest również wykorzystywany do przetwarzania danych innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem.

Oczywiście nigdzie nie zapisano, że istnieje jakiś obowiązek odbierania połączeń z tego numeru. Nigdzie nie ma też przepisu, że należy znać ten numer na pamięć. Jak natomiast można wymagać od kogoś przestrzegania kwarantanny od kogoś, kto nie wie, że się na niej znajduje?

Źródło: PAP, NCzas