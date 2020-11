Horała w świetnym humorze: „Z kryzysem gospodarczym znowu radzimy sobie fenomenalnie”

Przez kolejne obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy wprowadzone przez rząd w walce z ogłoszoną pandemią koronawirusa uziemionych jest wiele branż, a setki tysięcy, jeśli nie miliony Polaków straciły możliwość pracy. Władza wydaje się być jednak zadowolona, a wiceminister Marcin Horała twierdzi nawet, że Polska „znowu radzi sobie fenomenalnie” z kryzysem gospodarczym.

Horała był gościem programu „Sedno Sprawy” na antenie Radia Plus. Dużo mówił o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, za budowę którego odpowiada. Nie zabrakło także bieżących tematów.

CPK – na jakim jest etapie?

Aktualnie budowa portu lotniczego pomiędzy Warszawą a Łodzią jest w fazie wykupu gruntów.

„Program wykupu gruntów to będzie proces prawdopodobnie wieloletni. I my go w tym roku rozpoczniemy, przedstawimy naszą ofertę, zasady zgłaszanie się chętnych” – powiedział we wtorek w Radiu Plus Horała.

Jak dodał, być może jakieś transakcje uda się zawrzeć, ponieważ na sprzedaż są wystawione grunty z tego obszaru, w publicznych ogłoszeniach. „Nie wykluczam, że na któreś z tych ogłoszeń odpowiemy” – dodał.

Horała zapewnił, że na program wykupu gruntów są zabezpieczone środki. „Rada Ministrów uchwaliła program wieloletni finansowania CPK. (…) Pewnie to będzie proces rozłożony na co najmniej wiele miesięcy, pewnie dłużej niż rok” – powiedział.

CPK ma zacząć działać w 2027 roku i w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

Horała o kryzysie gospodarczym: znowu radzimy sobie fenomenalnie

Wiceminister Horała odniósł się także do kryzysu ekonomicznego, jaki dotyka Polskę i który będzie się ciągnął jeszcze przez długie miesiące, jeśli nie lata, o ile gospodarka wciąż będzie w taki sposób blokowana.

Horała zdaje się jednak problemu nie widzieć. – Z pierwszą falą kryzysu pandemicznego poradziliśmy sobie fenomenalnie, zdecydowanie lepiej niż wszystkie kraje europejskie – przekonywał.

Teraz jest równie wspaniale. – Z kryzysem gospodarczym znowu radzimy sobie fenomenalnie, mamy drugi najmniejszy dołek w Europie, znacznie mniejszą recesję niż Niemcy. Zawsze można sobie znaleźć jakiś szczegół, do którego można się przyczepić – uważa Horała.

„Słyszycie przedsiębiorcy? Jest fenomenalnie. Czemu ciągle narzekacie? Co wam się znowu nie podoba?” – skomentował na Twitterze doniesienia Horały Sławomir Mentzen z Konfederacji.