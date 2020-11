Pereira odchodzi z tvp.info? Zainteresowany komentuje zaskakujące doniesienia

Samuel Pereira po trzech latach przestaje być redaktorem naczelnym portalu tvp.info – ustaliły wirtualnemedia.pl. Pereira temu zaprzecza.

Według informacji branżowego portalu, Pereira trafił do struktur Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i od tego momentu podlega bezpośrednio Danielowi Liszkiewiczowi.

Jeszcze do niedawna portal tvp.info był odrębnym tworem i formalnie nie podlegał bezpośrednio telewizji TVP Info. Telewizja należy bowiem do TAI, a serwis internetowy znajdował się w strukturach Ośrodka Serwisów i Kanałów Internetowych.

Ale kilka dni temu to się zmieniło i tvp.info także już podlega TAI. Stworzono tam redakcję mediów interaktywnych, na czele której stanął Daniel Liszkiewicz. To jego zastępcą ma być od teraz Pereira.

Jak twierdzi informator wirtualnemedia.pl, o usunięciu Pereiry z funkcji redaktora naczelnego TVP.info miała zdecydować jego wycieczka do USA, skąd relacjonował wybory prezydenckie.

– Wszystkie wpadki jakie się tam pokazywały szły na nasz rachunek, bo nikt nie wiedział, że nie mamy wpływu na portal. W końcu miarka przebrała się, gdy Samuel Pereira poleciał do USA i „relacjonował” przebieg wyborów prezydenckich. Delikatnie mówiąc – było to mało profesjonalne, nadawało się bardziej na jakiegoś wideobloga. Cała robota profesjonalnych ekip TVP Info na miejscu znalazła się nagle w cieniu tego, co pokazywał Samuel, bo dziennikarze komentowali tylko to. Tego było już za wiele – mówi anonimowo osoba bliska władzom TAI.

Sam Pereira twierdzi, że informacje portalu wirtualnemedia.pl są wyssane z palca.