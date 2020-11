Potwierdza to nawet WHO. Te szczepionki wywołały epidemię!

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Afrykę kontynentem wolnym od dzikiego wirusa polio. Tydzień później WHO przyznała jednak, że nowa epidemia polio w Sudanie jest związana z trwającą epidemią wywołaną szczepionkami w Czadzie.

W ciągu 30 lat Big Pharma wydała około 16 mld dolarów na walkę z polio. Jednak korporacyjne szczepienia koordynowane przez międzynarodowe organizacje przyczyniły się do ponownego rozprzestrzenienia tej choroby w Afganistanie, Pakistanie czy Iranie. W 2019 roku rząd Etiopii nakazał zniszczenie 57 tys. dawek doustnej szczepionki przeciwko polio typu 2 (mOPV2). Było to tuż po tym, jak ponownie wybuchła epidemia tego wirusa.

WHO potwierdziła, że nowa epidemia polio w Sudanie była powiązana z wywołaną szczepieniami epidemią w Czadzie. We wrześniu Światowa Organizacja Zdrowia w wydanym oświadczeniu przyznała, że dwoje dzieci z terenów graniczących z Etiopią i Erytreą zostało sparaliżowanych w marcu i kwietniu. Wcześniej otrzymały szczepionkę na polio.

„Istnieje lokalne źródło choroby w Sudanie i ciągła jej transmisja do sąsiedniego Czadu” – przyznało ONZ.

Ponadto WHO informowała o 11 wykrytych przypadkach polio pochodzących ze szczepionek w Sudanie. Wirus został także zidentyfikowany w próbkach środowiskowych.

Mimo że WHO ogłosiła, iż kontynent Afrykański jest wolny od „dzikiego” wirusa polio, zastrzegła, że istnieje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się polio wywołanego szczepionkami w Afryce Środkowej. Oceniła, że ryzyko to jest „wysokie”.

„Żywy wirus polio w szczepionce doustnej może mutować do postaci zdolnej do wywołania nowych epidemii” – podkreśla ABC News. Mimo że w czasie wakacji wydawało się, że to koniec epidemii polio w Afryce, kontynent walczy z zarazą wywołaną szczepionkami.

Źródła: ABC News/WHO