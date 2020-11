„Rząd robi wszystko, żeby nie było narodowej kwarantanny”. Znając życie już niedługo będzie

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, stwierdził, że rząd zrobi wszystko, by nie doszło do narodowej kwarantanny. Podobne zapewnienia słyszeliśmy przed wszystkimi nowymi restrykcjami.

– Przede wszystkim robimy wszystko, żeby nie doszło do tej narodowej kwarantanny – powiedział Michał Dworczyk na konferencji prasowej na Stadionie Narodowym.

Wcześniej rząd nie chciał dopuścić m.in. do ponownego zamknięcia gospodarki. Dziś nie możemy zrobić zakupów w galeriach handlowych, wyjść do restauracji ani kina czy teatru.

Opierając się więc na doświadczeniach z przeszłości, powinniśmy już teraz zacząć przygotowywać się do ponownego zamknięcia w domach. Może warto zainwestować w jakieś planszówki lub wykupić pakiet na którejś z popularnych platform streamingowych.

Już teraz rządzący zapowiadają, że jeśli już do kwarantanny dojdzie, to nie będzie to wina ich nieudolności i zbyt ostrej reakcji na zagrożenie, ale wszystkich innych – od lekarz do zwykłych obywateli.

– Zależy to tak naprawdę nie tylko od działań rządu, służby zdrowia, ale od każdego obywatela. Jeżeli będziemy przestrzegać pewnej dyscypliny, która jest narzucona nam przez ograniczenia antyCOVID-owe, to w takim razie jest szansa, że transmisja wirusa zostanie ograniczona i tej narodowej kwarantanny nie będzie – mówił Dworczyk.

– Ten parametr 75 osób zakażonych na 100 tysięcy, który miałby się przez kilka dni utrzymywać, mamy nadzieję, że nie zostanie wypełniony. Natomiast gdyby do tego doszło, to trzeba liczyć się z nowymi ograniczeniami związanymi z m.in. mobilnością i na pewno o nich wcześniej będziemy informować, żeby można się do tego dobrze przygotować, ale podkreślam, mamy nadzieję, że takie decyzje nie będą musiały być podjęte – dodał szef KPRM.