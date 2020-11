„Siły ciemności chcą zapanować nad światem.” Arcybiskup Vigano wzywa katolików do wsparcia Donalda Trumpa i modlitwę za niego

Arcybiskup Carlo Maria Viganò wzywa katolików do wsparcia Donalda Trumpa i modlitwy za niego. Ostrzega prezydenta, przed „siłami ciemności”, które chcą przejąć władzę nad światem.

Carlo Maria Viganò, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych zwrócił się w liście otwartym do katolików w Ameryce i na całym świecie o modlitwę za Donalda Trumpa.

Arcybiskup pisze wprost o sfałszowaniu wyborów.

„Wieści o fałszerstwach wyborczych mnożą się, pomimo haniebnych prób cenzurowania prawdy przez główne media, aby dać ich kandydatowi przewagę. Są stany, w których liczba głosów jest większa niż liczba wyborców; inne, w których głosowanie korespondencyjne wydaje się być wyłącznie na korzyść Joe Bidena; inne, w których liczenie głosów zawieszono bez powodu, lub odkryto manipulację: zawsze i tylko przeciwko prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi, zawsze i tylko na korzyść Bidena” – pisze arcybiskup.

„...Od miesięcy jesteśmy świadkami ciągłej fali fałszywych wiadomości, zmanipulowanych, lub ocenzurowanych informacji, przestępstw, które zostały uciszone lub zatuszowane mimo niepodważalnych dowodów i jasnych zeznań. Widzieliśmy, jak „głębokie państwo” organizuje się, aby dokonać największego oszustwa wyborczego w historii, aby zapewnić klęskę człowieka, który usilnie sprzeciwiał się ustanowieniu Nowego Porządku Świata, którego domagają się dzieci ciemności”.

Arcybiskup wzywa do katolików i ludzi dobrej woli o modlitwę różańcową za Donalda Trumpa.

„Nie dajcie się zniechęcić oszustwom wroga, tym bardziej w tej strasznej godzinie, w której zuchwalstwo kłamstwa i oszustwa ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu. Godziny naszych przeciwników są policzone, jeśli będziecie się modlić, jeśli wszyscy będziemy modlić się z wiarą i prawdziwym zapałem miłości. Niech Pan sprawi, że jeden pobożny i wierny głos zabrzmi z waszych domów, kościołów i ulic! Ten głos nie pozostanie niesłyszalny, ponieważ będzie to głos ludu, który woła w chwili, gdy burza szaleje najbardziej zaciekle: „ Ratuj nas, Panie, giniemy! ”(Mt 8,25).”

Były nuncjusz napisał tez list otwarty w którym, zwrócił się do samego Donalda Trumpa i ostrzegał go przed „Wielkim Resetem”, którego chcą dokonać światowe elity, by przejąć władzę nad ludźmi.

„Siły zła zjednoczyły się w niekończącej się walce z siłami dobra. Są potężne i zorganizowane i kierują swoje coraz mocniejsze ataki na same podstawy społeczeństwa: naturalną rodzinę, szacunek dla życia ludzkiego, miłość do ziemi, wolność edukacji i biznesu” – pisał nuncjusz w liście do prezydenta Trumpa. Duchowny twierdzi, że druga i trzecia fala pandemii zostaną wykorzystane do tego by zniewolić ludzi.

Viganò nie ma tez żadnych wątpliwości, iż Joe Biden to tylko sterowana i manipulowana kukiełka, która zostanie zastąpiona „przez kogoś znacznie gorszego, gdy tylko nadarzy się okazja”.