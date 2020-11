Starcie „tytanów”. Kaja Godek kontra brednie chłopaka Biedronia

Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina we wtorkowej „Debacie Dnia” rozmawiała z posłem Lewicy, a prywatnie partnerem Roberta Biedronia, Krzysztofem Śmiszkiem.

Przez większą część debaty to Kaja Godek zdecydowanie prowadziła. Bynajmniej nie było to wynikiem jej bogatej erudycji – Śmiszek w zasadzie jej się podkładał wynajdując najprostsze do obalenia argumenty.

Śmiszek bredzi o broni

– Z jednej strony pani tak dba o życie i walczy pani o wszystkich tych, którzy są w ciąży i są zarodkami, a z drugiej strony jest pani zwolenniczką posiadania broni. Jak to się ma, że z jednej strony chce pani walczyć o życie, a z drugiej chce pani wyposażyć ludzi w broń – pytał na przykład polityk Lewicy.

– Tak, jestem zwolenniczką prawa do broni, chociażby po to, by kobieta obroniła się przed gwałcicielem – odpowiedziała Godek.

Argument Śmiszka był tak bardzo bezsensowny, że aż trudno go poważnie komentować. Samo polskie słowo „broń” nakierowuje na to, do czego powinna ona służyć. Natomiast zestawianie ze sobą tak odległych od siebie tematów, świadczy o tym, że politycy Lewicy wolą chwytać się populizmów niż argumentów.

Godek chce ograniczyć wolność słowa?

Z drugiej strony Kai Godek również nie do końca wychodziło bronienie jej własnych poglądów. Działaczka pro life chce całkowicie zakazać tzw. marszów równości.

Godek twierdzi, że są to „zgromadzenia, które dążą do obalenia porządku konstytucyjnego”. Pytana o przykład przepisu z Konstytucji odparła: Art. 18 konstytucji, który mówi o ochronie rodziny, o ochronie małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Działaczka stwierdziła nawet, że na paradach równości „ten art. konstytucji obala się regularnie”. Samo prezentowanie jakichś poglądów nie oznacza jednak od razu wprowadzania w życie prawa, czy tym bardziej „obalania Konstytucji”.

Środowiska prawicowe i wolnościowe nieustannie maszerują i postulują zmiany, które są sprzeczne z obecnym polskim prawem.

Np. maszerowaniem w imię legalizacji marihuany albo dostępu do broni nie oznacza, że „obala się” obecne przepisy. Także ten argument Godek był bardzo naciągany.

Mimo to wypadła lepiej niż Śmiszek – tylko, że nie było to specjalnie trudne.

Źródło: Polsat News