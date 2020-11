Wielka Brytania podwyższa stopień zagrożenia terrorystycznego i szykuje się do uwolnienia 100 terrorystów

Ponad 100 terrorystów zostanie wypuszczonych z brytyjskich więzień w ciągu najbliższego miesiąca. To ci, którzy zostali skazani, ale odbyli już 2/3 kary.

Wielka Brytania po ostatnich zamachach we Francji i Austrii podniosła pozom zagrożenia terrorystycznego. To nie przeszkadza jednak we wcześniejszym zwalnianiu z więzień terrorystów. W ciągu najbliższego miesiąca ponad 100 z nich znajdzie się najprawdopodobniej na wolności. Niektórzy z nich zostali skazani na dożywocie, ale i tak być może opuszczą więzienia.

Skazani przestępcy po odbyciu połowy kary mogą się w Wielkiej Brytanii ubiegać o wcześniejsze zwolnienie. W praktyce niemal zawsze są zwalniani. jeszcze niedawno dotyczyło to terrorystów,, im jednak wydłużono ten okres do 2/3. Ze statystyk wynika, że islamistyczni terroryści także niemal w każdym przypadku są wcześniej zwalniani z więzień.

Dziennik „Times” informuje, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż zwolniony zostanie skazany na dożywocie terrorysta określany jako RXG. Sąd zagwarantował mu dożywotnią anonimowość. W 2015 roku RXG został skazany na dożywocie, ale jak się okazuje być może wyjdzie już po 5 latach.

Z więzienia mogą wyjść także dwaj mężczyźni, którzy udali się do Syrii, aby odbyć szkolenie w wojskowe. Jeden z nich próbował wstąpić do ISIS i poślubił 9-letnią dziewczynkę. Gromadził też instrukcje od grup terrorystycznych dotyczące tego jak zabijać.

Kolejnym, który może być zwolniony jest Yusuf Sawar, który został skazany na 12 lat i osiem miesięcy po tym, jak stwierdzono, że podróżował do Syrii, aby dołączyć do dżihadystów w 2013 roku. Jego przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego ma się odbyć w styczniu. Praktyka wskazuje, że po przesłuchaniach przez komisje ds. zwolnień terroryści niemal zawsze są wypuszczani przed upływem końca kary.

Tymczasem Wielka Brytania podwyższyła stopień zagrożenia terrorystycznego po zamachach we Francji i Austrii. Minister spraw wewnętrznych Priti Patel wraz z ​​Centrum Analiz Terroryzmu uznali że ​​atak terrorystyczny jest „ wysoce prawdopodobny”.

W Austrii zamachu terrorystycznego, w którym zginęły 4 osoby dokonał „zresocjalizowany” i zwolniony przed końcem kary islamista Kujtim Fejzulai. Władze więzienne uznały, że nie jest on już dżihadystą. Jak oznajmił Dyrektor Generalny ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Franz Ruf, uznano, że dżihadysta jest odmieniony i spełnił wszystkie warunki wyznaczone przez kuratorów w ramach programu deradykalizacji.