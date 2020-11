„Bezczelne są te k… i zuchwałe”. Biden dał przykład i Europa sięgnie szeroko po… wybory korespondencyjne?

„Amerykański przykład skłania nas do zakasania rękawów” – mówi Jean-Noël Barrot, deputowany partii MoDem, która wspiera Emmanuela Macrona. Deputowany dodaje, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych z udziałem 64 milionów Amerykanów, którzy głosowali pocztą, są dobrym argumentem do przywrócenia takiej metody głosowania.

Czy czasami nie chodzi jednak o „dodatkowe” możliwości, jakie głosowanie korespondencyjne daje, czyli mówiąc wprost o manipulowanie wynikami? Nic dziwnego, że do głowy przychodzą – użyte w tytule – przemyślenia dobrego wojaka Szwejka.

Francuzi głosowali już korespondencyjnie, ale pod koniec roku 1975 taką możliwość ograniczono.

Wówczas politycy francuscy doszli do wniosku, że taka metoda sprzyja „poważnym oszustwom”. Potwierdzały to liczne przykłady. Teraz do tematu wrócili, tłumacząc to doświadczeniami z pandemią Covid-19 i przykładem USA. Francję czekają w 2021 roku wybory regionalne, które mogłyby być poligonem doświadczalnym przed wyborami prezydenckimi.

W Zgromadzeniu narodowym rozpoczęła się więc już debata na ten temat. „Żyjemy w XXI wieku i wierzę, że możemy pokonać podstawowe problemy takiego głosowania” – mówi wspomniany Jean-Noël Barrot. Szef MSW Gerald Darmanin na razie podchodzi sceptycznie do tego pomysłu.

Chociaż władza wykonawcza jest ostrożna, coraz więcej deputowanych, także z prezydenckiej partii La République en Marche (LREM), jest za wyborami korespondencyjnymi. „Musimy dostosować naszą demokrację zarówno do kwestii współczesnych, jak i pandemicznych” – wsparł taki pomysł deputowany Roland Lescure.

Inny deputowany LREM, Bruno Bonnell dodaje, że podniosłoby to spadającą ostatnio frekwencję wyborczą. Temat zaczyna być dyskutowany, a niektórzy mówią wprost, że to dobry sposób na „zatrzymanie populistów”.

