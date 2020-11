Biden kompletuje ekipę. Zaprasza do niej eutanazistę, który uważa, że kandydat Demokratów nie powinien już żyć

Joe Biden powołał do swego zespołu doktora Ezekiela Emanuela, który jest wielkim zwolennikiem eutanazji. Uważa, że ludzie nie powinni żyć więcej niż 75 lat. Biden ma 78.

Kandydat Demokratów Joe Biden powołuje swój zespół do walki z pandemią koronawirusa. W ekipie znalazł się m.in. Ezekiel Emanuel, który jest szefem Wydziału Etyki Lekarskiej i Polityki Zdrowotnej Uniwersytetu Pensylwanii. Jego poglądy dobrze odzwierciedlają to, co duchowni określają czasami „siłami ciemności”, albo „cywilizacją śmierci”.

Emanuel jest gorącym zwolennikiem eutanazji i to w jej najbardziej drastycznej postaci. Mówi wprost, że ludzie powyżej 75 roku życia nie powinni żyć. W 2014 roku uzasadniał swe poglądy pisząc w „The Atlantic”.

„Oto prosta prawda, której wielu z nas wydaje się nie przyjmować: zbyt długie życie to także cierpienie. Powoduje, że wielu z nas jest niepełnosprawnymi, słabnie i podupada na zdrowiu. Okrada nas z naszej kreatywności i zdolności do pracy dla społeczeństwa i świata. Długie życie zmienia też to, jak ludzie nas doświadczają, odnoszą się do nas i co najważniejsze, jak nas pamiętają. Nie będziemy już pamiętani jako żywiołowi i zaangażowani, ale jako słabi, nieskuteczni, a nawet żałośni” – pisał Emanuel.

Według niego nie powinno się żyć dłużej niż 75 lat. Stwierdził, że nie popełni samobójstwa, gdy osiągnie ten wiek, ale zastrzega, że nie będzie poddawał się żadnym procedurom medycznym, które miałyby przedłużyć życie. Emanuel z ekipy Bidena podchodzi do życia transakcyjnie. Twierdzi, że życie kogoś kto więcej otrzymuje, niż wnosi, a tak jest w przypadku osób starszych, nie pracujących już i wymagających opieki, jest mniej warte niż innych osób.

Szef eutanazisty, kandydat Demokratów Biden 20 listopada skończy 78 lat.

Poglądy eutanazisty Ezekiela Emanuela mogą mieć praktyczne i dramatyczne konsekwencje dla Amerykanów. Nie chodzi tylko o promowanie eutanazji, ale o praktyczne wprowadzenie jej w czasie pandemii. Emanuel we wrześniu pisał, o „szczepionkowym nacjonalizmie”. Według niego nawet jeśli szczepionka zostanie wynaleziona w Stanach Zjednoczonych, to Amerykanie nie powinni mieć pierwszeństwa w dostępie do niej.

W zamieszczonym w magazynie „Science” artykule „Uczciwy model” pisał, że, kraje w których wyszczepienia powodują spadek wskaźnika zarażalności poniżej 1, (1 osoba zaraża średnio mniej niż 1 osobę) to szczepionki powinny być przekazywane do innych krajów.

Uważa też, że szczepionek nie powinno przekazywać się do tych krajów, gdzie jest większe ryzyko zgonów z powodu koronawirusa, czyli gdzie jest więcej, niż gdzie indziej, osób powyżej 65 roku życia i osób z chorobami współistniejącymi. Uważa, że wysyłanie szczepionki do takich krajów uprzywilejowałoby państwa bogate.

Firma Pfizer ogłosiła w poniedziałek, że szczepionka, którą wytworzyła ma 90 procent skuteczności. Do końca roku wyprodukowanych ma być ponad 50 milionów dawek pozwalających zaszczepić ok 20 milionów osób. Do końca 2021 tych dawek może być 1,3 miliarda. Jeśli więc eutanazista Emanuel jako członek zespołu do walki z koronawirusem zajmie się dystrybucją, to Amerykanie mogą się spodziewać, że szczepionka nie dotrze do tych, którzy są najbardziej narażeni, czyli np. do osób powyżej 75 roku życia. Ich życie bowiem według Emanuela jest mniej wartościowe.

Amerykanie nie będą tez żadnym priorytetem dla rządu Bidena. Istotniejsze będzie to co dzieje się globalnie, niż dbałość o własne społeczeństwo, własna wspólnotę. Ważniejszy będzie globalistyczny porządek, niż dobro własnych obywateli.