Lewackie bojówki i LGBT planują zakłócić Marsz Niepodległości? „Mobilizacja na forach”

Jak donosi portal zyciestolicy.com, „stołeczne bojówki lewackie i środowiska LGBT” planują blokadę Marszu Niepodległości. Doroczny marsz ma się odbyć tym razem w formie spontanicznego przejazdu samochodami.

Warszawski portal informuje, że blokada Marszu Niepodległości przez środowiska lewackie i tęczowe ma się odbywać w formie znanej z tzw. Strajków Kobiet. Na trasie przejazdu mają przechodzić aktywiści.

Blokady mają pojawić się w kilkunastu miejscach w Warszawie, tak by utrudnić działania policji. Ponadto strategiczne miejsca mają blokować większe grupy. Środowiska lewicowe i LGBT uważają, że skoro Marsz Niepodległości nie jest w tym roku zarejestrowany (podobnie jak ich „spontaniczne spacery”), to można go bezkarnie blokować. Planują więc stać na pasach i tamować ruch. Co więcej, 11 listopada jest dniem wolnym od pracy, a zatem wszelkie blokady dotkną głównie uczestników Marszu – nie zaś osoby postronne.

Mobilizacja przeciwników Marszu Niepodległości trwa na forach LGBT i skrajnej lewicy. Rozsyłane mają być także informacje o miejscach zbiórek, jednak „ze względu na dobro i wyraźną prośbę swoich informatorów” portal nie opublikował szczegółowych treści tych wiadomości. Informacje te miały pojawiać się tuż po ogłoszeniu przez Roberta Bąkiewicza trasy Marszu Niepodległości 2020.

Jak podkreślał szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, zdecydowana większość uczestników pozytywnie przyjęła zmianę formuły.

– Trasa marszu, rajdu samochodowego rozpocznie się od ronda Dmowskiego, pojedziemy na drugą stronę Wisły do ronda Waszyngtona, tam zawrócimy i pojedziemy do Dworca Centralnego, na rondzie 40-latka znów jest nawrót. Na tej pętli będą jeździły samochody – poinformował Robert Bąkiewicz. Przejazd odbędzie się pod hasłem „Nasza cywilizacja, nasze zasady”.

Poprosił także uczestników, by ustawiali swoje pojazdy od godz. 13.30, wjeżdżając od Ronda Czterdziestolatka lub pl. Zawiszy.

– Tak, żeby wcześniej nie robić żadnych zatorów, wcześniej proszę poruszać się po mieście lub być na parkingach. Od 13:30 od placu Zawiszy wjeżdżamy Alejami Jerozolimskimi w stronę Ronda Dmowskiego – mówił.

Wrogiego nastawienia do Marszu Niepodległości nie kryją także władze Warszawy. Rzecznik Rafała Trzaskowskiego zapowiedziała nawet, że spontaniczny przejazd samochodami będzie traktowany jako wykroczenie drogowe.

