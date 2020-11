Łukaszenka znów wściekły na Polskę. „Po moim trupie”

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka cytowany przez agencję БЕЛТА w mocnych słowach odniósł się do polsko-amerykańskiego porozumienia o współpracy wojskowej. To już kolejna wypowiedź, w której polityk zarzuca Polsce chęć działania na szkodę jego państwa.

– Słyszeliście wczoraj, to też bardzo ważne: Polska i Stany Zjednoczone zawarły kolejne porozumienie o współpracy wojskowej. Już teraz przenoszą nowe kontyngenty żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych (nie z Niemiec) do Polski. Pytanie brzmi: dlaczego? Jeśli ktoś z naszych tego nie rozumie, zwłaszcza spośród tych protestujących, niech pomyśli, że sytuacja nie jest taka prosta. Jeśli ktoś chce uczynić Białoruś prowincją Polski lub Litwy, to dopiero po moim trupie. Muszą to zrozumieć – grzmiał Aleksandr Łukaszenka.

Александр Лукашенко о современных вызовах: кто наберется мужества и выдержит, тот сохранит свое государствоhttps://t.co/yDkhXisaef — БЕЛТА (@beltanews) November 10, 2020

Wcześniej strona Białoruska informowała chargé d’affaires Ambasady RP w Mińsku Marcina Wojciechowskiego o „faktach zorganizowanej działalności przestępczej z terytorium Polski”. W oświadczeniu tamtejszy MSZ podkreślił, że do strony polskiej skierowano „jasny apel o spełnianie jej międzynarodowych zobowiązań i podejmowanie kroków na rzecz zakończenia działalności przestępczej na swoim terytorium”.

„Strona białoruska wyraziła zaniepokojenie z związku z potwierdzonymi i udokumentowanymi faktami zorganizowanej działalności przestępczej z terytorium Polski, przynoszącej uszczerbek życiu i zdrowiu białoruskich obywateli, bezpieczeństwu publicznemu, a także państwowemu i prywatnemu majątkowi na Białorusi” – czytamy.

W sobotę Łukaszenka miał natomiast powiedzieć pod adresem Polski: „Nie uda się Wam! Nie klękniemy przed Wami. Damy wam odpór. Nawet, jeśli pozostalibyśmy sami i okrążeni ze wszystkich stron, to będziemy reagować. Zacznijmy więc współdziałać. My ze swej strony jesteśmy gotowi do współpracy” – donosiła БЕЛТА.

Źródła: Twitter/БЕЛТА/nczas.com