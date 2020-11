Merkel i Macron chcą zmian w strefie Schengen. Wszystko przez terroryzm

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron po wideokonferencji 10 listopada zaapelowali o reformę strefy Schengen. Ma to związek z narastającym na Zachodzie problemem terroryzmu.

We wtorek 10 listopada odbyła się wideokonferencja europejskich przywódców. Na agendzie były bezpieczeństwo i walka z terroryzmem.

Podczas swojego przemówienia kanclerz Niemiec, Angela Merkel, wniosła apel o antywolnościowe zmiany w funkcjonowaniu strefy Schengen.

– To absolutnie niezbędne, by wiedzieć, kto przybywa i kto opuszcza strefę Schengen – mówiła. Kanclerz stwierdziła, że do zmian UE zmusiły ostatnie ataki terrorystyczne.

Niemieckiej liderce wtórował francuski prezydent, Emmanuel Macron. – Chcemy, by nasze granice pozostały otwarte, ale chcemy je lepiej chronić – powiedział.

Teraz o sprawie pisze Reuters, jednak to nie pierwszy raz, gdy Macron podnosi podobne postulaty. Nie dalej niż tydzień temu Politico informowało, że francuski prezydent chce zmienić przepisy dotyczące swobodnego przemieszczania się między państwami.

Źródło: Reuters, Politico