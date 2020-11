Nielegalny migrant molestował upośledzoną 14-latkę. Adwokat tłumaczył go różnicami kulturowymi

Tak pobłażliwym krajem dla przestępców okazuje się Francja. Algierczyk przebywający w tym kraju nielegalnie został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności i to w zawieszeniu. Był winny dwóch „napaści seksualnych” na niepełnosprawną nieletnią.

Do ataku doszło w pierwszej połowie tego roku, jednak dopiero teraz zapadł wyrok francuskiego sądu w Awinionie. 27-letni Algierczyk, bez prawa pobytu w Europie, przyjechał do Francji z Holandii. Swoją ofiarę poznał przez Internet. Algierczyk wymienił z niepełnosprawnym dzieckiem 1320 wiadomości. 14-latka zaloty w końcu odrzuciła, ale mężczyzna pojawił się w jej domu, gdzie doszło do molestowania.

Anouar do czasu procesu, jako nielegalny imigrant przebywał w areszcie administracyjnym w Marsylii. Na jaw wyszło także, że podawał policji fałszywą tożsamość i twierdził, że jest Libijczykiem. Adwokat tłumaczył jego czyn tym, że „z kulturowego punktu widzenia nie rozumiał, że nie można mieć związku z tak młodą dziewczyną.”

Sąd w Awinionie skazał go na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu dwuletni zakaz pobytu w tym mieście. Wpisano go też do kartoteki „sprawców przestępstw seksualnych”, po czym został odesłany do… Holandii.

