Ruszył Marsz Niepodległości. Większość postawiła na tradycyjną formę. Są pierwsze interwencje policji [FOTO/VIDEO]

Po godzinie 14 z ronda Dmowskiego w Warszawie wystartował Marsz Niepodległości. Choć organizatorzy zachęcali, by w tym roku ze względu zagrożenia epidemicznego odbywał się w formie zmotoryzowanej, to część uczestników postanowiło świętować w tradycyjnej formie.

W centrum Warszawy jak co roku zgromadziły się tłumy, choć w tym roku mniejsze niż zazwyczaj.

Przypomnijmy, że prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, po negatywnej opinii sanepidu, zabronił organizacji marszu, a sądy dwóch kolejnych instancji tę decyzję podtrzymały.

Plan Marszu Niepodległości

Nie przeszkodziło to jednak organizatorom, by marsz zorganizować. Plan jest taki, by o godz. 14 wyruszyć z Ronda Dmowskiego w kierunku Ronda Waszyngtona.

Tam jego uczestnicy planują zawrócić i pojechać w kierunku Dworca Centralnego, a następnie zawrócą na Rondzie Czterdziestolatka i pojadą ponownie w stronę Ronda Dmowskiego.

Organizatorzy podczas przejazdu zamierzają komunikować się przy pomocy radia, gdzie oprócz wygłaszanych komunikatów mają być również transmitowane przemówienia i piosenki o charakterze patriotycznym.

„Wszyscy nastawiamy odbiorniki na 87,8 FM! Podjęliśmy w tym celu współpracę z Radiem Wnet, które dla ułatwienia przebiegu wydarzenia udostępni swoje fale” – napisali na swoim profilu na Facebooku organizatorzy.

W centrum Warszawy ustawiły się zarówno kolumny samochodów, jak i motocykli, ale zdecydowana większość osób postawiła na tradycyjną formę i bierze udział maszerując. Większość ma ze sobą biało-czerwone flagi. Odpalono także race.

Organizatorzy wystosowali komunikat, w którym zaapelowali do wszystkich pieszych, by przenieśli się na lewą stronę Al. Jerozolimskich, by udrożnić przejazd samochodom i motocyklom.

Wszystkich pieszych uczestników manifestacji prosimy o przejście na lewą stronę Al. Jerozolimskich żeby udrożnić przejazd samochodów!

Kolumna marszu ustawia się na Jerozolimskich przed kolumna samochodowa #marszniepodległosci

Interwencje policji

Jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości policja podjęła kilka interwencji. Do osób wchodzących na ulice wysyłała komunikaty, że zgromadzenie jest nielegalne.

Podejmowane są także interwencje wobec osób, które w Al. Jerozolimskich używały materiałów pirotechnicznych. Zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk rac i świec dymnych. Legitymowane są osoby, które używały takich materiałów.

W Al. Jerozolimskich w centrum miasta na pasy ruchu przeznaczone dla pojazdów weszły osoby piesze. Policjanci kierują do nich komunikaty wzywające do zachowania zgodnego z prawem. Osoby są informowane, że zgromadzenie w takiej formule jest nielegalne.

Podejmowane są interwencje wobec osób, które w Al. Jerozolimskich używały materiałów pirotechnicznych. Zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk rac i świec dymnych. Legitymowane są osoby, które używały takich materiałów.

Na Rondzie Dmowskiego tłum ludzi. Dopiero za spacerującymi samochody. #marszniepodległosci