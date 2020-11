Siła ulicznych protestów wprost proporcjonalna do pieniędzy Sorosa?

Jak podaje portal, w ramach „małych dotacji” wspierane są „grupy narażone na wykluczenie”. Według Fundacji Batorego to m.in. wiele organizacji wspierających środowiska LGBT.

I tak dla przykładu stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado” otrzymało 87 500 euro, Stowarzyszenie Queerowy Maj 30 tys. euro, a Fundacja Wolności od Religii 24 000 euro. Na kredki farby do malowania kościołów zapewne wystarczyło i jeszcze coś zostało.

Takie wsparcia to nie tylko Polska:

Leftwing billionaire George #Soros just donated $1.5 million to help the nation’s most populous county elect a Black Lives Matter-endorsed prosecutor who promises to lock up fewer criminals. Read: https://t.co/cWgkZ71HoL

— Judicial Watch ⚖️ (@JudicialWatch) November 7, 2020