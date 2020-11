Bąkiewicz domaga się dymisji szefa policji. „Policja dokładnie wie, jaka jest psychologia tłumu” [VIDEO]

Nie milkną echa wczorajszego Marszu Niepodległości i agresywnych zachowań policji, które kontrastują ze sposobem, w jaki funkcjonariusze obchodzili się z niedawnymi „Strajkami kobiet”. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz domaga się dymisji KomendantaGłównego Policji.

„Po skandalach z ostatnich 3 tyg i dzisiejszym agresywnym zachowaniu policji, atakowaniu uczestników MN i strzelaniu do dziennikarzy żądam dymisji Komendanta Głównego @PolskaPolicja” – oświadczył na Twitterze Robert Bąkiewicz. Postulat ten powtórzył także podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

– Rajd niepodległości był wstrzymywany. Ludzie nie mogli włączyć się do przejazdu. Policja wydawała sprzeczne informacje. Podejmowała działania niewspółmierne do potrzeb. Ja sam będąc na błoniach Stadionu Narodowego widziałem policję, która celowo prowokowała do zajść, kiedy ludzie rozchodzili się już na dworzec – mówił na antenie wPolsce.pl szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

– Ludzie szli już do metra. Uzbrojone pododdziały policji zaczęły wyłapywać ludzi odpalających race. Palenie rac jest wykroczeniem, ale nie takim, by używać granatów hukowych, żeby stosować broń gładkolufową. Policja dokładnie wie, jaka jest psychologia tłumu – podkreślił.

Bąkiewicz odniósł się także do podpalenia jednego z mieszkań na trasie Marszu Niepodległości.

– Odcinamy się od aktów chuligaństwa. Nie wiemy, kto podpalił to okno. Przypominam, że były zarzuty dla uczestników marszu niepodległości, że podpalili rosyjską budkę, a okazało się, że to była prowokacja. A za to człowiek siedział 3 miesiące w areszcie. My nie wiemy, kto to zrobił. Race wpadały w to okno, a nie w okno, gdzie wisiały plakaty strajku kobiet – podkreślił.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Stowarzyszenia Marsz Niepodległości wiceprezes Tomasz Kalinowski zapewnił, że organizatorzy dołożą wszelkich starań, by ustalić sprawcę.

– Dołożymy wszelkich starań, żeby odnaleźć człowieka, który rzucał racami w balkon. Służby powinny go zatrzymać, jako organizatorzy mamy swoje nagrania, które przekażemy odpowiednim organom, aby ułatwić jego zatrzymanie – podkreślił.

Tuż po zakończeniu konferencji prasowej policja przystąpiła do legitymowania jej organizatorów.

