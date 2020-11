Belgijski przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel namawia do zajęcie się problemem kształcenia… imamów

Po zamachach ostatnich zamachach terrorystycznych we Francji i Austrii szef Rady Europejskiej Charles Michel dał głos. Opowiedział się za utworzeniem Instytutu Europejskiego. Brzmi ładnie, z tym, że ów Instytut ma się zająć… szkoleniem imamów.

Wewnętrzne problemy teologiczne islamu wyniesione na poziom Unii Europejskiej to rzecz ciekawa. Rzecz jasna UE ma szkolić imamów umiarkowanych, tolerancyjnych i postępowych.

W Związku Sowieckim też tak kształcili duchownych i mieli religijne podziemie.

Obecny przewodniczący Rady Europejskiej opowiedział się za regulowanym szkoleń imamów w Europie. Służyć temu ma właśnie Instytut Europejski.

Michel uważa, że a takie tematy „powinniśmy debatować na szczeblu europejskim”.

Dziwne, że Bruksela nie zajmuje się jeszcze programami studiów alumnów także w np. katolickich seminariach duchownych. jednak ma pewnie związek ze swoistym „desinteressement” wobec chrześcijańskich korzeni Europy.

Taki pomysł kiełkował w głowach eurokratów już od dawna. Michel oficjalnie zgłosił go 10 listopada. Europejski Instytut Szkolenia imamów to jednak aberracja. Takich rozwiązań szuka się we Francji, która obawia się wpływów zagranicznych imamów, często radykałów.

Przenoszenie problemu na cała UE i finansowanie takich projektów z pieniędzy wszystkich europejskich podatników, także chrześcijan, dla zapewnienia sobie niezbyt pewnego spokoju społecznego, jest jednak niepoważne.

Jak zwykle postępowy Charles Michel twierdzi, że chodzi tu o to, aby „przesłanie o tolerancji i otwartości mogło być przekazywane na szczeblu europejskim”.

Kiedyś z Europy przeganiano islamistów pod Poitiers, Wiedniem i Lepanto. Dzisiaj Europa będzie budowała ośrodki szkolenia imamów…

Źródło: Valeurs