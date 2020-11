Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Padła graniczna data

Gościem Radia WNET był prof. Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki był pytany o to, jak długo uczniowie będą uczyć się zdalnie.

– Póki co, mamy decyzję do 29 listopada. Mamy nauczanie zdalne od I klasy szkoły podstawowej wzwyż. Liczymy, że przez te trzy tygodnie blisko będziemy mieli sytuacje opanowaną w tym sensie, że ta krzywa zachorowań zostanie wypłaszczona, że nie będzie zwiększonej liczby dziennych zarażeń, bo to wszystko jest z sobą powiązane – mówił minister Czarnek.

Jak twierdził, priorytetem jest utrzymanie wydolności systemu ochrony zdrowia. – Chodzi o życie i zdrowie Polaków. To jest wartość najważniejsza – twierdził.

W ocenie ministra, istnieje szansa, by po 29 listopada stopniowo przywracać nauczanie stacjonarne.

– Jeśli uda się to zrobić w ciągu tych kilkunastu dni, dzięki zaangażowaniu wszystkich Polaków, nauczycieli, uczniów, rodziców, przestrzeganiu wszystkich obostrzeń i rygorów, które są wprowadzane, nie po to by kogoś blokować, ale by ratować życie i zdrowie, to jestem przekonany, że mamy szansę po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół – zapewniał Czarnek.

Zdaniem szefa resortu edukacji, szkoła obecnie radzi sobie z mniemaną pandemią „lepiej niż na wiosnę”. Jak dodał, „stosunkowo niewiele” szkół było jednak ogniskami zakażeń. Ograniczenie nauczania stacjonarnego uzasadniał natomiast potrzebą ograniczenia mobilności kilkunastu milionów osób, które przemieszczały się każdego dnia.

– Natomiast samo zdalne nauczanie wygląda na pewno dużo lepiej niż wyglądało na wiosnę, gdy dopiero raczkowaliśmy w tym zakresie – twierdził Czarnek.

Minister podkreślał, że w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” przekazano prawie 500 mln zł na informatyzację szkół. Ponadto do końca roku wszystkie szkoły mają zostać podłączone do internetu. Szef resortu mówił też o przekazywaniu laptopów i 27 tys. tabletów, co ma nastąpić w najbliższych dniach. Podkreślał, że nauczyciele mogą starać się o dofinansowanie sprzętu do nauczania zdalnego. Jego wysokość to 500 zł. W tym celu trzeba wypełnić wniosek i złożyć go w szkole do 7 grudnia wraz z imiennym dowodem zakupu sprzętu.

Źródło: Radio WNET