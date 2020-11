Niemcy nie ufają szczepionce. Tylko 40 proc. chce się zaszczepić

Szczepionki Biontech i Pfizer nie wzbudzają entuzjazmu u Niemców. Ponad połowa z nich nie chce się szczepić lub woli poczekać.

Szczepionki Biontech i Pfizer były reklamowane przez media i polityków jako przełom w walce z COVID-19. Jednak nie wszyscy są skłonni się szczepić nowymi specyfikami.

Potwierdzają to wyniki sondażu, jaki przeprowadzono w Niemczech. Zaledwie 40 proc. Niemców wyraziło gotowość do zaszczepienia się szczepionkami w razie dopuszczenia ich do obrotu.

Sondaż przeprowadzono trzy dni po ogłoszeniu sukcesu firm Biontech i Pfizer w badaniach nad szczepionką przeciw COVID-19. Co ciekawe, zaledwie 40 proc. osób wyraziło gotowość do zaszczepienia się również w sierpniu, czyli na długo przed odtrąbieniem sukcesu amerykańskim firm farmaceutycznych.

Mało tego, 50 proc. ankietowanych woli poczekać ze szczepieniem się. A to dwupunktowy wzrost w porównaniu z sierpniem.

Natomiast 9 proc. w ogóle nie chce się szczepić. W sierpniu było to 11 procent.

Pytani o to, kto pierwszy powinien być szczepiony Niemcy wskazali personel szpitali, przychodni i domów opieki (94 proc.). Według 81 proc. badanych w pilnie powinny być szczepione osoby z chorobami towarzyszącymi.

81 proc. wskazało, że szczepione powinny być osoby starsze. Natomiast 47 proc. wskazało pracowników urzędów zdrowia, a 34 proc. dostawców poczty.

Sondaż przeprowadziła firma Forsa na zlecenie telewizji RTL i ntv. W badaniu uczestniczyło 1006 osób.

Źródło: Deutsche Welle