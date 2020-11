Numer Korwina trafił do sieci. DZIŚ o 21:00 prezes odpowie na prośby dzwoniących. „Dzwonią i pytają, czy już sprzedałem wszystkie dzieci”

„Jakiś Bandarlog zamieścił w Sieci mój numer telefonu, w wyniku czego miałem zalew dzwonków” – informuje na FB prezes Janusz Korwin-Mikke.

„Ogromna większość to sympatycy, chący się przywitać (nieco męczące…), życzliwi ostrzegający mnie, że mój numer pojawił się w Sieci (chyba połowa – bardzo kłopotliwe…) oraz osoby po prostu pragnące się przekonać, czy to rzeczywiście mój telefon (tak, to mój – proszę nie dzwonić…)” – opisuje sytuację najstarszy poseł Konfederacji.

Korwin-Mike jest postacią budzącą wiele kontrowersji, więc rzecz jasna nie dzwonili jedynie sympatycy.

„Trochę złośliwych (np. „Czy już Pan sprzedał wszystkie dzieci?”), ze dwa autentyczne hejty…” – opisuje prezes.

Polityka najbardziej zainteresowały jednak telefony z oryginalnymi prośbami. Na jedną z nich poseł postanowił odpowiedzieć.

„Kilka oryginalnych – np. prośba o żart. I jeden z wyzwaniem: ‚Mam IQ 200 proszę zamieścic jakąś BARDZO TRUDNĄ ZAGADKĘ’.

OK. Jutro o 21.00 zamieszczę Najtrudniejszą Zagadkę Jaką Znam (z takich, co to dają się rozwiązać, oczywiście). Do zo!”

Jako, że post prezesa został opublikowany wczoraj, to zagadka pojawi się na jego profilu już dziś o 21:00!