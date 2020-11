Schizofrenia Borysa Budki. Ustawę covidową chce opublikować, ale wyroku TK już nie

PiS najpierw nie opublikował prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a teraz nie chce opublikować podpisanej już przez prezydenta ustawy. Tymczasem szef PO, Borys Budka, dokonuje przedziwnego fikołka intelektualnego i żąda publikacji ustawy, choć sprzeciwiał się publikacji wyroku.

Praworządność w Polsce a.d. 2020 w zasadzie nie istnieje. Władza według własnego widzimisię rezygnuje z publikacji już podpisanych ustaw i wydanych wyroków TK.

Co z tego, że ustawa przeszła i nawet podpisał ją prezydent? Choć akt prawny przeszedł całą ścieżkę legislacyjną, to i tak nie zostanie opublikowany… bo nie.

– Senat wprowadził niejasne poprawki do tej ustawy, które niestety przez pomyłkę kilkunastu posłów podczas głosowań sejmowych zostały przyjęte. Oznaczałyby one, że poprzez nieścisłe przepisy należałoby rozszerzyć wynagrodzenia dodatkowe, przeznaczone dla osób na pierwszym froncie walki z Covidem, właściwie wszystkim osobom w służbie zdrowia – tłumaczył rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller.

Aha, czyli ustawa nie zostanie opublikowana w oparciu o… o to, że PiSowi odwidziało się dawanie podwyżek lekarzom.

(PO)BUDKA Borys – straciliście wiarygodność

Jeszcze lepsze akrobacje intelektualne wyczyniają się po stronie opozycji. PO nie chciała publikacji wyroku TK, ale chce teraz publikacji ustawy. A jeśli do publikacji ustawy nie dojdzie to poskarżą się… do TK!

– Takie działanie [niepublikowanie ustawy covidowej] pana premiera Morawieckiego grozi nie tylko odpowiedzialnością konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, ale w mojej ocenie również odpowiedzialnością karną. Stosowny wniosek zostanie przez Koalicję Obywatelską złożony w prokuraturze. Nie może być tak, że od widzimisię premiera będzie zależało, czy w Polsce wejdzie w życie jakaś ustawa, czy też nie, bo to oznacza całkowitą anarchię i naruszanie elementarnych konstytucyjnych zasad – mówił na konferencji prasowej przewodniczący PO Borys Budka i zachował przy tym kamienną twarz.

W najgorszych czasach po 1989 roku nie mieliśmy do czynienia z tyloma absurdalnymi sytuacjami.

Źródło: NCzas.com, Polskie Radio 24