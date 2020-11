Sośnierz OSTRO: „Niepodległość sprzedaliśmy za paciorki. Wkrótce dokonamy spektakularnego skoku na główkę do pustego basenu”

Dobromir Sośnierz z okazji Święta 11 listopada przypomniał znacznie słowa „niepodległość”. Polityk Konfederacji podkreślał, że za ok. 2 proc. PKB UE zyskała naszą „kolonialną podległość” i sprowadziła nas do roli „zaplecza gospodarczego”.

„Właśnie kończy się 11 listopada — czyli wspomnienie niepodległości utraconej w latach 2004-2009. Uczcijmy minutą ciszy czasy, w których nie musieliśmy nikogo pytać, czy możemy wyciąć nasze drzewa w naszej puszczy, a jak nie chcieliśmy przyjmować RODO albo ACTA2, to nie musieliśmy” – napisał Dobromir Sośnierz.

Polityk Konfederacji przypomniał, że „w 2004 roku zgodziliśmy się zapisać do «Europy Ojczyzn», która zaraz potem zmieniła się — wbrew złudzeniom niektórych — w zalążek superpaństwa poprzez Traktat z Lizbony”.

„I to superpaństwo od tego czasu systematycznie zagarnia kolejne kompetencje wydzierane prowincjom. Niestety nie po to, żeby oddać więcej wolności obywatelom, tylko żeby budować własne piętro biurokracji” – podkreślił.

Polityk zaznaczył również, że stan niepodległości i podległości nie mogą zaistnieć jednocześnie. „Od 2009 jesteśmy tylko autonomiczną prowincją brukselskiego imperium pod przewodnią rolą Niemiec” – wskazał.

Spektakularny skok na główkę do pustego basenu

„Swoją niepodległość sprzedaliśmy za paciorki. Unia dokłada nam ok. 2% PKB w zamian uzyskując kolonialną podległość i okazję do narzucania nam takich reguł, dzięki którym prowincja nie jest w stanie przegonić metropolii i skazuje się na rolę gospodarczego zaplecza. Gdyby ktokolwiek zaproponował wam, że w zamian za dwuprocentową podwyżkę, będzie wam regulował życie dyrektywami, sprawdzał praworządność i mówił. na co macie wydawać te pieniądze, to byście go pewnie serdecznie wyśmiali. Ale tymczasem jako państwo wesoło taki układ podpisaliśmy. I wiele osób do dzisiaj żyje w naiwnym przekonaniu, że te 2% to jest bezinteresowny podarunek frajerów z zachodu, którzy po prostu nie mają już gdzie tej forsy trzymać — a nie zatruty pieniądz, który nasi sprzedajni politycy będą na miejscu rozdawać jako swój «sukces negocjacyjny». Ba, niektórzy nawet myślą, że ci którzy ten podarunek dają, pozwolą nam jeszcze reformować Unię od środka” – zwrócił uwagę polityk Konfederacji.

Jak stwierdził, teoretycznie nadal istnieje możliwość wyjścia z UE i „wybicia się ponownie na niepodległość”. Zdaniem polityka „furtka” ta jednak „dość szybko się zamyka a Unia wykupiła sobie u nas wystarczająco wielu usłużnych klakierów, żeby skutecznie utrzymywali autochtoniczną ludność w przekonaniu, że za tą furtką zje ich smok”.

„Tymczasem już wkrótce razem z całą UE dokonamy spektakularnego skoku na główkę do pustego basenu z pieśnią o Nowym Zielonym Ładzie na ustach. Wiemy, że to się źle skończy, ale jak wszyscy skaczą, to przecież nie wypada się wycofać… I to by było na tyle” – skwitował Dobromir Sośnierz.

Źródło: Facebook