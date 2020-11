Awaryjne lądowanie Antonowa! Maszyna wypadła z pasa startowego. Są zniszczenia [FOTO/VIDEO]

Transportowy Antonow leciał pusty z Seulu do Wiednia, z międzylądowaniem w Rosji. Po wznowieniu lotu załoga An-124 zgłosiła kłopoty techniczne. Był problem z silnikiem.

Kontrolerzy ruchu lotniczego zawrócili Antonowa do Nowosybirska. Tam maszyna podchodziła do awaryjnego lądowania.

Operacja nie do końca się udała. Podczas przyziemienia Antonow wypadł z pasa startowego i zatrzymał się 200 metrów za jego końcem.

Na pokładzie An-124 Rusłan było 14 osób – nikt nie odniósł obrażeń. Maszyna została jednak poważnie uszkodzona. Zniszczone są skrzydła samolotu, podwozie oraz silniki. Na razie Antonow nie nadaje się do dalszych lotów.

Volga Dnepr Antonov An-124 (RA-82042, built 1991) was badly damaged during initial climb from rwy 25 at Novosibirsk (UNNT) due to an uncontained failure of engine #2. The aircraft returned to land but overran rwy 25 where the nosegear broke. https://t.co/OnKB5hgbo2 pic.twitter.com/6mU9hmZ5AV

— JACDEC (@JacdecNew) November 13, 2020