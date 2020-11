BEZCZELNA Lichocka chce, by Niemcy „oddali polskich lekarzy”. Już nie pamięta słynnego „niech jadą!”?

Posłanka Lichocka zasugerowała, że Niemcy powinni oddać polskich lekarzy i w ten sposób pomogliby w walce z epidemią. Po słynnym „niech jadą!”, które padło do lekarzy z ust innej parlamentarzystki PiS – Józefy Hrynkiewicz – tego typu apele mogą być uznane za bezczelność.

Podczas dyskusji dotyczącej trwającego jesienią 2017 protestu głodowego lekarzy rezydentów, gdy opozycja zwracała uwagę na to, że młodzi lekarze wyjeżdżają za pracą do Niemiec, to z ław sejmowych PiS padło: „Niech jadą!”.

Słowa te wykrzyczała Józefa Hrynkiewicz w odpowiedzi na to, że dobrze wykształceni lekarze wolą pracować poza granicami Polski, za lepsze wynagrodzenie.

Przez następne lata PiS niejednokrotnie udowadniała, że interes lekarzy, czy ogólnie ludzi pracujących za granicą, nie leży w kręgu zainteresowań partii władzy.

Ostatnio PiS nie opublikował podpisanej już przez prezydenta ustawy – właśnie przez wzgląd na zapis o podwyżkach dla lekarzy. Skoro już służba zdrowia jest państwowa – co powinno się zmienić – to lekarze powinni być chociaż godziwie wynagradzani. Poza tym cała sprawa jest ogromnym skandalem legislacyjnym.

PiS nie poważa również ludzi, którzy musieli wyjechać za pracą za granicę. Wręcz widzi w nich nowe źródło, na którym może żerować nigdy nienasycony budżet państwa.

Pokazuje to ostatni rządowy projekt dotyczący ograniczenia ulgi abolicyjnej, co w skrócie oznacza, że państwo polskie ściągnie podatek od osób, które już raz zapłaciły go za granicą. Mowa o dopłatach jeśli polski podatek okaże się wyższy, a wielu przypadkach się okaże, bo państwo polskie prowadzi szkodliwą dla pracowników i pracodawców politykę podatkową.

Po tym wszystkim jakiekolwiek apele ze strony rządzących, bez uprzedniego kajania się i podjęcia odpowiednich kroków ku reformom, są przejawem bezczelności władzy.

Źródło: NCzas.com, Fakt