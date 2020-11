Marsz Niepodległości. Konfederacja domaga się dymisji Kaczyńskiego i Kamińskiego [WIDEO]

Posłowie Konfederacji zwołali w Sejmie konferencję dotyczącą ostatnich wydarzeń, które miały miejsce podczas Marszu Niepodległości. Domagają się ukarania dymisją osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo w Polsce: Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Kamińskiego.

Robert Winnicki, przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji, mówił o „brutalnych działaniach policji” w stosunku do „kilkudziesięciu tysięcy” patriotów.

Narodowiec przypomniał, że marsz z początku miał być zmotoryzowany, jednak policjanci nakazywali uczestnikom wysiadać z samochodów i iść piechotą.

Winnicki zwrócił też uwagę na prowokacje, które miały miejsce na trasie przemarszu, na które „natychmiast reagowały szturmowe oddziały policji”.

Poseł wśród nieprawidłowości wyliczył m.in. nieprawidłowe użycie broni gładkolufowej. Policjanci mieli strzelać „z kilku metrów”, „na wysokości głowy”. – Co jest zabronione – wskazał.

Polityk z wolnościowego skrzydła Konfederacji, Dobromir Sośnierz, wytknął z kolei mediom „podwójne standardy”. Według niego zupełnie inaczej wyglądały relacji z przemarszów kobiet, a inaczej z „pacyfikacji Marszu Niepodległości”.

Przypomnijmy, że na marszach Strajku Kobiet też dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Wtedy jednak policja nie reagowała.

Grzegorz Braun natomiast zaapelował do służb, by kontrowersyjne kwestie wokół Marszu Niepodległości „badały do spodu”.

Konfederacja domaga się dymisji komendanta głównego policji – Jarosława Szymczyka, którego Robert Winnicki nazwał „pisowskim zaufanym”. Politycy chcą również, by funkcji zrzekli się ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeńśtwo: Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński.