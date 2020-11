Pustki na Stadionie Narodowym? Szokujące nagranie obiegło sieć [WIDEO]

Nagranie pustego szpitala polowego zorganizowanego na Stadionie Narodowym pojawiło się na Twitterze. – Dla osoby, która pierwsza znajdzie na filmie pacjenta nagroda w postaci szczepionki C-19 – pisze udostępniający nagranie.

Szpital na Stadionie Narodowy urósł w mediach głównego ścieku do rangi najważniejszego szpitala w Polsce, który ma uratować nasz nieszczęśliwy kraj w walce ze złowrogim wirusem. Tymczasem sale na stadionie świecą pustkami.

Nagranie ze Stadionu Narodowego

Nagranie, które pojawiło się w sieci ma pochodzić z 10 listopada i pokazuje całe puste sale na Stadionie Narodowym. – Nagranie z wczorajszego dnia z Sanatorium Narodowego. Dla osoby, która pierwsza znajdzie na filmie pacjenta nagroda w postaci szczepionki C-19 w ilości 0,7 l – pisze kpiąco udostępniający nagranie Internauta.

Na nagraniu, które trwa ponad dwie minuty faktycznie nie widzimy żadnych pacjentów. Według informacji podanych na Twitterze ma ono pochodzić z 10 listopada, tego dnia odbyła się również konferencja ministra Michała Dworczyka.

19 z 300 łóżek

Tego dnia Iwona Sołtys, kierownik Działu Obsługi Pacjenta w szpitalu MSWiA, przekazała mediom, że w szpitalu przebywa w sumie 19 pacjentów, w tym szesnastu mężczyzn i trzy kobiety. – Wszyscy w stanie dobrym. Nie są na stałe podłączeni do respiratorów, choć w większości poddawani są tlenoterapii – przekazała.

W sumie zaś na Stadionie Narodowym przygotowanych do użytku jest 300 łóżek. W takim przypadku faktycznie całe sale przygotowane dla pacjentów z COVID-19 na Stadionie Narodowym mogą jak na razie świecić pustkami. Już w niedzielę do użytku ma zostać oddanych kolejnych 200 łóżek, w sumie będzie to już 500 z planowanych 1200 miejsc.

Być może pustki na Stadionie Narodowych wynikają z kryteriów przyjęcia do szpitala, do których dotarł TVN24. Jak czytamy na portalu Internetowym warszawskiego oddziału tej stacji „jednym z kryteriów przebywania w szpitalu tymczasowym jest możliwość samodzielnego poruszania się”.