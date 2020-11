Rozbój w biały dzień. Ministerstwo Zdrowia wyda 15 milionów, by sprawdzić czemu Polacy nie chcą szczepionki na COVID-19

Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, dlaczego Polacy nie ufają szczepionkom. Resort przeznaczył 15 milionów złotych na badania, by trend odchodzenia od szczepień się odwrócił – podaje „Rzeczpospolita”. Ostatnie badania pokazują, że około jedna trzecia Polaków będzie chciała się zaszczepić na koronawirusa.

– Medyczne fake newsy destabilizują społeczeństwo i gospodarkę – twierdzi resort zdrowia i za pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju chce sprawdzić, dlaczego coraz więcej Polaków nie wierzy szczepionkom i zatrzymać ten trend – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

– Badanie ma przeprowadzić konsorcjum wybrane przez NCBiR. Tworzą je: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wraz z SWPS, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Akademią Leona Koźmińskiego – dodaje dziennik.

Polacy nie chcą szczepionki na COVID-19

To efekt między innymi ostatnich sondaży, które pokazały, że zaledwie co trzeci Polak będzie skłonny do zaszczepienia się na COVID-19. Szczepionka ma być dostępna w pierwszym kwartale 2021 roku, choć jeszcze nie przeszła III i IV fazy badań.

28,7 proc. respondentów zamierza zaszczepić się przeciwko COVID19, jeśli pojawi się taka szczepionka i będzie zatwierdzona do użycia; 33,2 proc. nie zamierza się szczepić, a 38,1 proc. nie podjęło w tej sprawie decyzji – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl.

Rzeczpospolita grzmi też, że „Polacy są bardzo sceptyczni wobec szczepień, a problem nasila się głównie za sprawą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, którego liderką jest Justyna Socha – jej profil na FB śledzi ponad 160 tys. osób”.

Źródło: PAP/NCzas