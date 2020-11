Tak się bawi władza. Pozłacany pomnik psa! [VIDEO/FOTO]

Sześciometrowy pomnik wzniesiono na ruchliwym rondzie. Na postumencie, na którym znajduje się złoty pies uwielbianej w Turkmenistanie rasy, umieszczono ekran. Wyświetlane są na nim nagrania przedstawiające owczarki środkowoazjatyckie.

Na innym ruchliwym skrzyżowaniu w mieście znajduje się – również pokryty złotem – pomnik prezydenta siedzącego na koniu. Psy i konie są źródłem dumy w Turkmenistanie.

Berdymuchammedow określał wcześniej owczarki środkowoazjatyckie mianem dziedzictwa narodowego, napisał też o nich książkę oraz wiersz. W 2017 r. dał w prezencie ałabaja prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi.

Owczarki środkowoazjatyckie są uważane za jedną z najstarszych ras psów na świecie. Wywodzą się z rejonów Kazachstanu, Turkmenistanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

The autocratic president of Turkmenistan is clearly a dog lover. Watch as exuberant singers and twirling dancers unveil a 19-foot gilded statue of the president’s favorite breed, the Central Asian shepherd, in a traffic circle in the capital, Ashgabat. https://t.co/GB0naAvw7g pic.twitter.com/tFxbjzTJCw

A huge gilded statue of a dog has been unveiled on a busy traffic circle in the capital of Turkmenistan by the country’s longtime leader, who has also written an ode to the local breed and gifted one to Russian President Vladimir Putin https://t.co/kwFbNRgEr7 pic.twitter.com/Q4S4Nzf4L7

— Reuters (@Reuters) November 12, 2020