Tomaszewski poucza Brzęczka. Musi zmienić jedną rzecz, a wygramy z Włochami i Holandią

Przed Polską dwa ciężkie mecze w Lidze Narodów z Włochami i Holandią. Jan Tomaszewski przekonuje jednak, że podopieczni Jerzego Brzęczka mają olbrzymie szanse na osiągnięcie dobrych wyników w obu starciach i walkę o zwycięstwo w grupie. Jego zdaniem taki scenariusz jest możliwy, ale pod jednym warunkiem. Jakim?

Jan Tomaszewski tym razem pokusił się o pouczenie selekcjonera reprezentacji Jerzego Brzęczka, któremu polecił jedną ważną rzecz w drodze po zwycięstwo w grupie Ligi Narodów. Bo legenda polskiej bramki, absolutnie wierzy w końcowy triumf.

Żeby mogło się tak stać, muszą jednak zostać spełnione określone warunki, a wszystko jest w rękach Brzęczka. Co musi zmienić trener, by poprowadzić zespół do zwycięstw? CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.