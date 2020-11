W amerykańskiej Nevadzie potwierdzono tzw. małżeństwa homoseksualne

W amerykańskim stanie Nevada przegłosowano w referendum, przy okazji wyborów prezydenckich, zmianę stanowej konstytucji. Zmiana oznacza uznanie tak zwanych „małżeństw homoseksualnych”. Nevada w ten sposób dodatkowo zabezpiecza u siebie dorobek „postępu”.

Mieszkańcy stanu Nevada zostali zapytani o to, czy życzą sobie zmiany konstytucji stanowej tak, by zapisać w niej, że małżeństwo jest związkiem dwóch osób niezależnie od ich płci? Kolejne pytanie brzmiało: czy organizacje religijne i duchowni mają mieć prawo do odmawiania uroczystości udzielania ślubów dla par jednopłciowych? Głosujący w większości odpowiedzieli – „tak”.

„Za” takimi rozwiązaniami opowiedziało się 62 proc. głosujących, „przeciw” było 37 procent. Wynika z tego, że mieszkańcy dopuszczają homomałżeństwa, ale nie chcą, by państwo mogło zmuszać organizacje religijne do celebrowania takich ślubów.

W 2002, także na mocy referendum, konstytucja Nevady zdefiniowała małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Jednak w roku 2009 wprowadzono w Nevadzie związki partnerskie, a w roku 2014 sąd stanowy uznał zakaz homomałżeństw za nielegalny. Wreszcie w roku 2015 amerykański Sąd Najwyższy wprowadził homomałżeństwa w całym kraju. W 2017 dopuszczono „homorodzicielstwo”. Teraz zapis o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny może z konstytucji stanowej zniknąć.

Jak przekonują aktywiści LGBT z Nevady, zmiana stanowej konstytucji może mieć znaczenie wówczas, gdyby amerykański Sąd Najwyższy, w którym obecnie większość mają sędziowie konserwatywni, zmienił decyzje w sprawie homomałżeństw i uznał ich zakaz za dopuszczalny.

Źródło: DoRzeczy/ PCh24.pl/ NBC