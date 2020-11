Należy im się Nobel z medycyny. Kanadyjczycy odkryli prosty sposób na kaca

Kanadyjscy naukowcy odkryli, że proste urządzenie stosowane do hiperwentylacji pomaga usuwać alkohol z organizmu człowieka. To oznacza możliwość szybkiego wytrzeźwienia ale też pozbycia się dolegliwego kaca.

W artykule opublikowanym 12 listopada w magazynie „Scientific Reports, Nature Research Journal”, zespół kanadyjskich naukowców pod kierownictwem dr Josepha Fishera z UHN Toronto General Hospital Research Institute przedstawia prostą metodę, która może stać się przełomem w terapii ratunkowej w przypadku ciężkiego zatrucia alkoholem, a także przy zwykłym „otrzeźwiianiu”.

Zwykle 90% alkoholu w ludzkim ciele jest usuwane wyłącznie przez wątrobę.

Tymczasem okazuje się, że można usuwać go także przez hiperwentylację organizmu – szybkie i głębokie oddychanie.

Problem polega na tym, że traci się zbyt dużo dwutlenku węgla. Zaburzenie równowagi powoduje tzw. hipokapnię, która może prowadzić nawet do utraty przytomności, a potem do kolejnych poważnych chorób

Hiperwentylację stosuje się przy m.in. zatruciach tlenkiem węgla. Używa się wtedy jednak prostego urządzenia pozwalającego na utrzymywanie dwutlenku węgla we krwi na odpowiednim poziomie.

Proste urządzenie składa się z kilku rurek, maski, zaworów i zbiorniczka ze sprzężonym dwutlenkiem węgla. Sprzęt jest wielkości małej teczki.

– To bardzo proste, mało zaawansowane technologicznie urządzenie, które można by wyprodukować w dowolnym miejscu na świecie. Nie jest wymagana żadna elektronika, żadne komputery ani filtry – mówi dr Fisher. – To prawie niewytłumaczalne, dlaczego nie próbowaliśmy tego dekady temu.

Hiperwentylacja może trzykrotnie przyspieszyć wytrzeźwienie. Urządzenie dla pijących wymaga jeszcze dalszego badania i poprawek.

Badania z ochotnikami prowadzić będzie zespół dr Fishera z Toronto General Hospital Research Institute.