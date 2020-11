Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie mieszkania w czasie Marszu Niepodległości

Policja zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzany o podpalenie mieszkania w czasie Marszu Niepodległości. Chuligan rzucił racą w budynek mieszkalny, a ta wpadła do środka i spowodowała pożar.

– Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podpalenie mieszkania, do którego doszło 11.11 w warszawie przy al. 3 Maja. Zatrzymanie miało miejsce w ostatniej chwili, gdyż 36-latek szykował się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu – przekazał Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Mężczyzna został dość dobrze uchwycony zarówno przez nagrania z miejsca zdarzenia, jak i w relacjach mediów. W innym momencie jest świetnie widoczny w relacji Pyta.pl.

Więcej informacji wkrótce. Jak na razie natomiast nie wiadomo nic o wyciągnięciu konsekwencji wobec funkcjonariuszy, którzy przekroczyli uprawnienia podczas Marszu Niepodległości.