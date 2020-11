Prawie dwa miliony na teatrzyk Jandy i pół miliona dla Bayer Full. Tak PiS „ratuje gospodarkę”

Inflacja, lockdown, zapaść gospodarki, ciągłe podwyżki podatków… nic to. Radosne rozdawnictwo trwa! Rząd Mateusza Morawieckiego postanowił tym razem podjąć próbę wkupienia się w łaski środowiska artystycznego, bo inaczej nazwać nie można przyznania 400 mln zł na rekompensaty dla środowiska kultury. Pokaźne sumy dostali m.in. Krystyna Janda, Grzegorz Hyży czy Bayer Full.

Z badań wynika, że Polacy bardziej od koronawirusa boją się konsekwencji jakie pociągnie za sobą pandemia względem gospodarki. W społeczeństwie są obawy o ciągle rosnącą inflację, widmo upadku firm, utraty pracy, a rządzący cały czas dokładają nowych podatków. W zamian za to zafundowali jakąś ściemę w postaci tzw. tarczy antykryzysowej. Ile ona znaczy np. dla właścicieli siłowni, które zamknięte są już od miesiąca, na antenie TVP Info odważył się odpowiedzieć Robert Burnejka.

– Tam tak wszystko pokręcone, że tego nie zrozumiesz. Co mi tam da 5 tysięcy złotych, przecież mnie kosztuje utrzymanie siłowni 30 tysięcy złotych miesięcznie – mówił o tarczy antykryzysowej. Po tych słowach prowadzący program „W tyle wizji” podziękowali mu za rozmowę.

Inaczej wyglądają realia artystycznej śmietanki towarzyskiej. Im ochłapu w postaci 5 tys. zł nikt by nawet nie ośmielił się zaproponować. Zamiast tego rząd przeznaczył do obdarowania między aktorami, piosenkarzami itd… 400 mln zł!

„Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br” – dowiadujemy się z komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z pierwszych przecieków dowiadujemy się, że artyści dostaną od rządu za pandemię niebotyczne kwoty. Okazuje się, że Grzegorz Hrży mógł dostać nawet 449 tys. zł, „teatrzyk” Krystyny Jandy 1,8 mln zł, a – jak podaje „Super Express” – Beata Kozidrak 750 tys. zł, zespół Bayer Full 600 tys. zł, natomiast Kamil Bednarek pół mln zł.

PiS podobno dał Krystynie Jandzie 1,8 miliona złotych na jej teatrzyk piątej klepki. Mam nadzieję, że pani Krystyna nie weźmie tych pieniędzy – w końcu nie wypada w dobrym towarzystwie brać od PiS-u. — Tomasz Sommer (@1972tomek) November 13, 2020