Zamieszki w Niemczech. Policja użyła armatek wodnych [VIDEO]

Niemcy znowu protestowali przeciwko obostrzeniom i ograniczeniom związanym z epidemią koronawirusa.

We Frankfurcie nad Menem, za zgodą władz miasta, demonstrowało ok. 1000 osób.

Naprzeciwko wolnościowców demonstrowało 200 osób z lewicy. Ci jednak nie mieli zgody na swoją kontrmanifestację.

W efekcie policja kazała im się rozejść. A gdy to nie poskutkowało użyto armatki wodnej.

German police used water cannons to disperse crowds as counter-demonstrators clashed with anti-lockdown protesters in Frankfurt on Saturday.

Police moved in to clear the street, and separate the two groups pic.twitter.com/vKg7qNvmUg

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 14, 2020